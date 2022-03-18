Россия ввела санкции против Джо Байдена и ряда американских чиновников

Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и ряда других высокопоставленных американских чиновников.
Под санкции РФ попали: госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, министр обороны Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Под санкции также попали бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон и сын Байдена Хантер.
Как следует из сообщения, речь идет о запрете на въезд в Россию.
Санкции приняты «в порядке встречной реакции» и «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ».
США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и других высокопоставленных чиновников 25 февраля, после вторжения России в Украину. Санкции коснулись заморозки активов. В Белом доме при этом допускали, что они могут означать и запрет на въезд в США.
Под санкции РФ попали: госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, министр обороны Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Под санкции также попали бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон и сын Байдена Хантер.
Как следует из сообщения, речь идет о запрете на въезд в Россию.
Санкции приняты «в порядке встречной реакции» и «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ».
США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и других высокопоставленных чиновников 25 февраля, после вторжения России в Украину. Санкции коснулись заморозки активов. В Белом доме при этом допускали, что они могут означать и запрет на въезд в США.
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