19:40 16 ноября Киев, Украина

В ответ на "антироссийский курс" и безоговорочную поддержку санкций, вводимых Евросоюзом в отношении россии, МИД страны-агрессора запретило въезд в страну 52 представителям руководства Ирландии.





Представители руководства Ирландии не раз осуждали действия Запрет введен в отношении премьер-министра Михола Мартина, также въезд в россию запретили также его заместителю Лео Варадкару, председателю нижней палаты парламента Шону О’Форилу, министру иностранных дел и министру обороны Саймону Ковни, министру юстиции Хелен МакЭнти, министру финансов Паскалю Донохью, а также некоторым сенаторам и депутатам.Представители руководства Ирландии не раз осуждали действия россии в Украине.

«Вторжение россии в Украину — это нарушение принципов Устава ООН. Это — грубое нарушение международного права. Это — попытка изменить международно признанные границы путем использования силы. Никакие постановочные „референдумы“ не изменят этот основополагающий факт», — говорил Саймон Ковни во время заседания Совета Безопасности ООН.

Как пишет МИД россии, Ирландия действует "под диктовку Брюсселя", "ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию". Одним из подтверждений "русофобской истерии" в Ирландии называют нападение на посольство россии в Дублине в марте.