Россия ввела санкции против 52 политиков из Ирландии

19:40 16 ноября Киев, Украина

В ответ на "антироссийский курс" и безоговорочную поддержку санкций, вводимых Евросоюзом в отношении россии, МИД страны-агрессора запретило въезд в страну 52 представителям руководства Ирландии.
 
Запрет введен в отношении премьер-министра Михола Мартина, также въезд в россию запретили также его заместителю Лео Варадкару, председателю нижней палаты парламента Шону О’Форилу, министру иностранных дел и министру обороны Саймону Ковни, министру юстиции Хелен МакЭнти, министру финансов Паскалю Донохью, а также некоторым сенаторам и депутатам.

Представители руководства Ирландии не раз осуждали действия россии в Украине.
«Вторжение россии в Украину — это нарушение принципов Устава ООН. Это — грубое нарушение международного права. Это — попытка изменить международно признанные границы путем использования силы. Никакие постановочные „референдумы“ не изменят этот основополагающий факт», — говорил Саймон Ковни во время заседания Совета Безопасности ООН.
Как пишет МИД россии, Ирландия действует "под диктовку Брюсселя", "ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию". Одним из подтверждений "русофобской истерии" в Ирландии называют нападение на посольство россии в Дублине в марте.

7 марта в ворота посольства россии в Дублине врезался грузовик. Он полностью снес ворота

После того, как россия начала войну в Украине, ее посольства и дипломаты в разных странах подверглись нападению. Например, в марте посла россии в Польше облили красной краской во время возложения цветов к мемориалу советских солдат. 