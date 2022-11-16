Россия ввела санкции против 52 политиков из Ирландии

В ответ на "антироссийский курс" и безоговорочную поддержку санкций, вводимых Евросоюзом в отношении россии, МИД страны-агрессора запретило въезд в страну 52 представителям руководства Ирландии.
Запрет введен в отношении премьер-министра Михола Мартина, также въезд в россию запретили также его заместителю Лео Варадкару, председателю нижней палаты парламента Шону О’Форилу, министру иностранных дел и министру обороны Саймону Ковни, министру юстиции Хелен МакЭнти, министру финансов Паскалю Донохью, а также некоторым сенаторам и депутатам.
Представители руководства Ирландии не раз осуждали действия россии в Украине.
Представители руководства Ирландии не раз осуждали действия россии в Украине.
Как пишет МИД россии, Ирландия действует "под диктовку Брюсселя", "ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию". Одним из подтверждений "русофобской истерии" в Ирландии называют нападение на посольство россии в Дублине в марте.
7 марта в ворота посольства россии в Дублине врезался грузовик. Он полностью снес ворота.
После того, как россия начала войну в Украине, ее посольства и дипломаты в разных странах подверглись нападению. Например, в марте посла россии в Польше облили красной краской во время возложения цветов к мемориалу советских солдат.
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