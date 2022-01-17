Россия внесла штабы Навального в список террористов

16:09 30 Апрель Киев, Украина

Штабы российского оппозиционера Алексея Навального внесли в список организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Данное решение принял Росфинмониторинг в пятницу, 30 апреля.



Теперь у штабов Навального будут заблокированы банковские счета. Организации также будут лишены возможности открывать новые счета.



Отметим, что прокуратура Москвы 16 апреля подала в Мосгорсуд иск о признании штабов экстремистскими организациями, а также Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.



Как утверждает прокуратура Москвы, организации "под прикрытием либеральных лозунгов" якобы "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". Прокуроры заявляют, что организации Навального якобы "координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивную деятельность в отношении России".