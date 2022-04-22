россия вернется к практике ведения бизнеса из 1990-х годов

20:20 22 апреля Киев, Украина

российской экономике предстоит пережить длительный, болезненный и продолжительный спад. Кроме катастрофических санкций, на экономическую ситуацию сказывается и массовый уход с российского рынка западных компаний, которые прекращают поставки и разрывают деловые связи.

Такую оценку дает департамент исследований и прогнозирования Банка России (Центробанк) в апрельском докладе «О чем говорят тренды».



В этих условиях целые отрасли находятся на грани паралича производственных цепочек. При этом даже высокая степень локализации может не помочь в случае, если недостающие компоненты уникальны и не могут быть легко заменены, пишет Центробанк: «Это в первую очередь создает риски для машиностроения и электронной промышленности».



Структурная трансформация российской экономики в условиях продолжительного действия внешних ограничений будет сопровождаться технологическим регрессом, снижением и без того не высокого технологического уровня и нарастанием разрыва с развитыми экономиками ОЭСР, предупреждают аналитики центробанка.



При этом быстрого выхода из ситуации не предвидится: чтобы наладить собственное производство, нужны мощности, которых нет, а их создание опять же требует импорта технологий и оборудования.

«Поэтому увеличения производства замещающей продукции на данном этапе ожидать не следует», — говорится в докладе регулятора.

Исчезающие потребительские товары, по мнению ЦБ, можно будет частично заменить.

«Возрастет роль небольших посреднических внешне-торговых компаний и „челночного“ малого бизнеса», — прогнозирует регулятор.

Речь о практике первых постсоветских лет, когда россияне массово ездили в Турцию и Китай за ширпотребом, а затем продавали его на гигантских вещевых рынках.



Впрочем, малые объемы закупок и усложнение логистики приведут к удорожанию такого импорта и невозможности в полном объеме заменить традиционных поставщиков, предупреждает ЦБ



Аналитики, опрошенные регулятором, в апреле ухудшили свои прогнозы по российской экономике. Теперь они ждут спада ВВП не на 8%, а на 9,2% — рекордную величину с 1994 года.



Оценка инфляции была повышена до 22%, при этом отдельные пессимисты допускают и 35% — максимум с 1999 года.