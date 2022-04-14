Россия вербует граждан Молдовы для войны в Украине

20:56 14 апреля Киев, Украина

Молдова обвинила Россию в вербовке своих граждан для войны против Украины. Об этом сообщает Reuters.



В МИДе Молдовы намекнули. что российские вербовщики работают в непризнанном Приднестровье.



«Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить», – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.



В профильном министерстве также отметили, что дипломаты Молдовы несколько раз встречались с российским послом и отмечали недопустимость подобных действий.