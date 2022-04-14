Россия вербует граждан Молдовы для войны в Украине

Молдова обвинила Россию в вербовке своих граждан для войны против Украины. Об этом сообщает Reuters.
В МИДе Молдовы намекнули. что российские вербовщики работают в непризнанном Приднестровье.
«Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить», – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
В профильном министерстве также отметили, что дипломаты Молдовы несколько раз встречались с российским послом и отмечали недопустимость подобных действий.
В МИДе Молдовы намекнули. что российские вербовщики работают в непризнанном Приднестровье.
«Такие действия не способствуют миру для всех нас, наших сограждан, наших семей. Такие вещи очень опасны, и их необходимо остановить», – заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
В профильном министерстве также отметили, что дипломаты Молдовы несколько раз встречались с российским послом и отмечали недопустимость подобных действий.
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