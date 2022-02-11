Россия в этом году не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Россия неожиданно не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Страна впервые посетила данное мероприятие в 1999 году и прежде никогда не отказывала в присутствии. О таком решении объявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Согласно ее словам, Мюнхенская конференция потеряла свою инклюзивность и одинаковый уровень включенности к разным докладчикам, которые приезжают с разных стран и выступают. Но это не единственная версия.
Некоторые источники сообщают, что главной причиной отсутствия российской делегации на конференции является непризнание их Covid-сертификатов, а также жесткие и категоричные высказывания главы мероприятия Вольфганга Ишингера по поводу деятельности России.
Согласно ее словам, Мюнхенская конференция потеряла свою инклюзивность и одинаковый уровень включенности к разным докладчикам, которые приезжают с разных стран и выступают. Но это не единственная версия.
Некоторые источники сообщают, что главной причиной отсутствия российской делегации на конференции является непризнание их Covid-сертификатов, а также жесткие и категоричные высказывания главы мероприятия Вольфганга Ишингера по поводу деятельности России.
В 2022 году Ишингер пригласил для участия лично Владимира Путина и Владимира Зеленского. Их присутствие на Мюнхенской конференции по безопасности было бы довольно уместным, ведь это подходящая площадка для обсуждения вопросов глобальной безопасности.
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