08:33 11 Февраль Киев, Украина





Согласно ее словам,



Некоторые источники сообщают, что главной причиной отсутствия российской делегации на конференции является непризнание их Covid-сертификатов, а также жесткие и категоричные высказывания главы мероприятия Вольфганга Ишингера по поводу деятельности России. Россия неожиданно не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Страна впервые посетила данное мероприятие в 1999 году и прежде никогда не отказывала в присутствии. О таком решении объявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова Согласно ее словам, Мюнхенская конференция потеряла свою инклюзивность и одинаковый уровень включенности к разным докладчикам, которые приезжают с разных стран и выступают. Но это не единственная версия.Некоторые источники сообщают, что главной причиной отсутствия российской делегации на конференции является непризнание их Covid-сертификатов, а также жесткие и категоричные высказывания главы мероприятия Вольфганга Ишингера по поводу деятельности России.



В 2022 году Ишингер пригласил для участия лично Владимира Путина и Владимира Зеленского. Их присутствие на Мюнхенской конференции по безопасности было бы довольно уместным, ведь это подходящая площадка для обсуждения вопросов глобальной безопасности.