Россия увеличит производство высокоточных артиллерийских боеприпасов - британская разведка

11:32 14 ноября Киев, Украина

Россия объявила, что увеличит производство своих артиллерийских боеприпасов калибром 152-мм с лазерной наводкой "Краснополь-М2" и улучшит характеристики снарядов, устойчивых к плохим погодным условиям.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"российская артиллерия уже добилась успеха с "Краснополем" и часто использует его для точного нацеливания на отдельные украинские транспортные средства. Оборонная промышленность рф не может производить достаточное количество обычных боеприпасов. Запланированное увеличение производства "Краснополя", вероятнее всего, является попыткой более эффективно использовать производственные мощности", - говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что для обозначения целей "Краснополя" используют беспилотные летательные аппараты, однако низкие облака ограничивали эффективность этих снарядов.

"российская промышленность, вероятно, попытается улучшить летные характеристики "Краснополя" и сократить время лазерного обнаружения. С приближением зимы вполне возможно, что доступ россии к улучшенным высокоточным боеприпасам станет одним из ключевых факторов ее оперативной деятельности в Украине", — отметили в британской разведке.

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