18:27 15 ноября Киев, Украина

Разведка США предполагает, что россия отложит объявление об отступлении из Херсона из-за выборов в Конгресс США, чтобы не дать лишнего преимущества демократам.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех источников, знакомых с американскими разведанными.



По словам одного из них, при обсуждении сдачи Херсона российские высокопоставленные чиновники учитывали, как такие новости отразятся на результатах выборов в США. Это было одним из факторов, повлиявших на задержку, добавил другой собеседник издания.



Вероятно, россия по-прежнему намерена влиять на политический ландшафт США, говорит источник издания. Однако едва ли новости из Херсона могли отразиться на решении американских избирателей, сомневается он.



На прошлой неделе президент США Джо Байден отметил, что отвод российских войск не случайно совпал с завершением выборов.

«Мне кажется интересным, что они подождали до окончания выборов, чтобы объявить это решение, о котором мы знали заранее. Это свидетельствует о том, что у них есть некоторые реальные проблемы», — сказал Байден на пресс-конференции в прошлую среду.

Если россия действительно отложила отступление из Херсона до результатов выборов, она заметно переоценила значение, которое американцы придают отдельным сражениям, а не исходу кампании, сказали изданию несколько конгрессменов. Это подтверждает примитивность информационной стратегии россии, считают они.

«Несмотря на всю шумиху об их информационных операциях и политическом вмешательстве, они все еще не так хороши в этом», — сказал источник, знакомый с данными разведки.