Россия тратит на войну 4,1% своего ВВП - британская разведка

11:17 30 мая Киев, Украина

В 2022 году военные затраты россии выросли до 86,4 миллиарда долларов США, что превышает уровень предыдущего года на 9,2%.



Эта информация была озвучена Министерством обороны Соединенного Королевства, ссылающимся на данные британской разведки и Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).



Таким образом, россия тратит на войну 4,1% своего валового внутреннего продукта (ВВП).



Как отмечают при этом в Минобороны Великобритании, настоящие военные расходы рф очень неопределенны из-за более широкого использования секретных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года, и нехватки прозрачности.