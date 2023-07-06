Россия теряет свое преимущество в тяжелых вооружениях на фронте в Украине — Bloomberg

13:39 06 июля Киев, Украина





Об этом пишет Bloomberg. Последние данные о военной помощи Украине от союзников свидетельствуют, что россия начинает терять преимущество в тяжелой технике на поле боя.Об этом пишет Bloomberg.

"В обновленной в четверг базе данных Ukraine Support Tracker, которую ведет немецкий Кильский институт мировой экономики, говорится, что союзники Киева предоставили 471 новый танк с начала войны, и еще 286 пока не поступили, даже несмотря на то, что темпы новых обещаний замедлились", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, учитывая подсчеты утраченной или захваченной российской техники, которые на основе открытых источников провела разведывательная группа Oryx, танковый парк Украины вырос с начала вторжения прошлого года, тогда как российский сократился вдвое. При этом многие считают такую оценку консервативной.



Сократился разрыв и по артиллерии и реактивным системам залпового огня, хотя и с гораздо меньшим отрывом.



Данные о танках, в частности, совпадают с информацией, предоставленной начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, пишут журналисты.