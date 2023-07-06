Россия теряет свое преимущество в тяжелых вооружениях на фронте в Украине — Bloomberg

Последние данные о военной помощи Украине от союзников свидетельствуют, что россия начинает терять преимущество в тяжелой технике на поле боя.
Об этом пишет Bloomberg.
Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает издание, учитывая подсчеты утраченной или захваченной российской техники, которые на основе открытых источников провела разведывательная группа Oryx, танковый парк Украины вырос с начала вторжения прошлого года, тогда как российский сократился вдвое. При этом многие считают такую оценку консервативной.
Сократился разрыв и по артиллерии и реактивным системам залпового огня, хотя и с гораздо меньшим отрывом.
Данные о танках, в частности, совпадают с информацией, предоставленной начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином, пишут журналисты.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии