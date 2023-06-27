Россия стремится сохранить силы ЧВК "Вагнер" - ISW

Россия стремится сохранить силы ЧВК "Вагнер", чтобы поддерживать свои операции в Украине и другие международные действия.
Об этом говорится в отчете-анализе американского Института изучения войны (ISW).
Путин мог арестовать командование ЧВК "Вагнера" евгения пригожина за государственную измену, но предложил простить и интегрировать его войска, что указывает на то, что путину нужна обученная и эффективная рабочая сила.
Президент рф также предположительно пытается завершить инициированную минобороны россии попытку формализации. Министр иностранных дел россии сергей лавров 26 июня заверил своих иностранных коллег, что ЧВК "Вагнер" продолжит операции в Мали и Центральноафриканской Республике.
Риторика путина и лаврова поддерживает продолжающуюся внутреннюю информационную кампанию в россии, чтобы простить и сохранить бойцов Вагнера. Местные российские источники также сообщили, что сотрудники Вагнера продолжают набирать персонал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени.
Президент рф также предположительно пытается завершить инициированную минобороны россии попытку формализации. Министр иностранных дел россии сергей лавров 26 июня заверил своих иностранных коллег, что ЧВК "Вагнер" продолжит операции в Мали и Центральноафриканской Республике.
Риторика путина и лаврова поддерживает продолжающуюся внутреннюю информационную кампанию в россии, чтобы простить и сохранить бойцов Вагнера. Местные российские источники также сообщили, что сотрудники Вагнера продолжают набирать персонал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени.
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