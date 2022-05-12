Россия стала колыбелью неонацизма: сколько в РФ действующих праворадикальных организаций

Согласно статистике, в России происходит гораздо больше преступлений на расовой почве, чем в других странах. В РФ ежегодно погибает более 4500 человек от нападения праворадикалов.
Об этом пишет исследователь-аналитик Курбан Вахидов.
Кремль, а вслед за ним близкие к власти пропагандисты и политологи любят называть украинскую власть «фашистской». Их не смущает, что президент Владимир Зеленский совершенно не похож на харизматического диктатора, что «политический режим» в Украине далек от авторитарного, а правые партии и движения националистического направления с трудом набирают все вместе 7–10 процентов голосов.
Умеренные фашистские организации России – 23:
- Российский общенародный союз — РОС
- Национально-Демократическая Партия — НДП
- Новая Сила
- ЭО Русские
- Великая Россия — ВР
- Национал-демократический альянс — НДА
- Народный собор — НС
- Русское Имперское Движение — РИД
- НСР(Национальный Союз России)
- Собор русского народа — СРН
- Русское общественное движение — РОД
- Национальное русское освободительное движение — НРОД
- Партия защиты российской Конституции «Русь» — ПЗРК «Русь»
- Национал-патриоты России — НПР
- Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» — НДД РГС
- Нация Свободы — НС
- Русское Национал-патриотическое движение
- Сопротивление
- Национальная Социалистическая Инициатива — НСИ
- Конгресс русских общин
- Реструкт
- ОД “РАССВЕТ”(Общественное Движение “РАССВЕТ”)
- Национальная организация русских мусульман
Радикальные – 22 организации:
- Народное ополчение имени Минина и Пожарского — НОМП
- Другая Россия
- Русский Фронт Освобождения «Память» — РФО «Память»
- ООПД «Русское национальное единство» — „Гвардия Баркашова“
- ВОПД «Русское национальное единство» — ВОПД РНЕ
- Движение «Александр Баркашов»
- Национально-державная партия России — НДПР
- Народная национальная партия — ННП
- Истинное русское национальное единство — ИРНЕ
- Балтийский Авангард Русского Сопротивления — БАРС
- Русский объединённый национальный альянс (РОНА)
- Гвардия Христа
- Национальный союз — НС
- Союз православных хоругвеносцев— СПХ
- Союз русского народа — СРН
- Северное братство — СБ
- Чёрная Сотня
- Движение Парабеллум
- Национал-социалистическая партия Руси — НСПР
- Партия Свободы — ПС
- Русский Образ
- Национал-синдикалистское наступление — НСН
Запрещенные – 8 организаций
- Движение против нелегальной иммиграции — ДПНИ
- Национал-социалистическое общество — НСО
- Национал-большевистская партия — НБП
- Славянский союз — СС
- Фронт национал-революционного действия (ФНРД)
- Русский общенациональный союз — РОНС
- Лига обороны Москвы
- Формат 18
Для уточнения российские общественники изучали, сколько в Украине правых организации — оказалось четыре. ЧЕТЫРЕ организации националистического толка, «нацистскими» которые может считать разве что российская пропаганда. Организации в Украине:
- ВО Свобода
- Конгресс украинских националистов
- УНА-УНСО
- Украинская национальная ассамблея, на базе которой недавно создан Правый Сектор.
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