Россия стала колыбелью неонацизма: сколько в РФ действующих праворадикальных организаций

21:59 09 августа Киев, Украина

Согласно статистике, в России происходит гораздо больше преступлений на расовой почве, чем в других странах. В РФ ежегодно погибает более 4500 человек от нападения праворадикалов.
 
Об этом пишет исследователь-аналитик Курбан Вахидов.

Кремль, а вслед за ним близкие к власти пропагандисты и политологи любят называть украинскую власть «фашистской». Их не смущает, что президент Владимир Зеленский совершенно не похож на харизматического диктатора, что «политический режим» в Украине далек от авторитарного, а правые партии и движения националистического направления с трудом набирают все вместе 7–10 процентов голосов.

Умеренные фашистские организации России – 23:
  • Российский общенародный союз — РОС
  • Национально-Демократическая Партия — НДП
  • Новая Сила
  • ЭО Русские
  • Великая Россия — ВР
  • Национал-демократический альянс — НДА
  • Народный собор — НС
  • Русское Имперское Движение — РИД
  • НСР(Национальный Союз России)
  • Собор русского народа — СРН
  • Русское общественное движение — РОД
  • Национальное русское освободительное движение — НРОД
  • Партия защиты российской Конституции «Русь» — ПЗРК «Русь»
  • Национал-патриоты России — НПР
  • Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» — НДД РГС
  • Нация Свободы — НС
  • Русское Национал-патриотическое движение
  • Сопротивление
  • Национальная Социалистическая Инициатива — НСИ
  • Конгресс русских общин
  • Реструкт
  • ОД “РАССВЕТ”(Общественное Движение “РАССВЕТ”)
  • Национальная организация русских мусульман
Радикальные – 22 организации:
  • Народное ополчение имени Минина и Пожарского — НОМП
  • Другая Россия
  • Русский Фронт Освобождения «Память» — РФО «Память»
  • ООПД «Русское национальное единство» — „Гвардия Баркашова“
  • ВОПД «Русское национальное единство» — ВОПД РНЕ
  • Движение «Александр Баркашов»
  • Национально-державная партия России — НДПР
  • Народная национальная партия — ННП
  • Истинное русское национальное единство — ИРНЕ
  • Балтийский Авангард Русского Сопротивления — БАРС
  • Русский объединённый национальный альянс (РОНА)
  • Гвардия Христа
  • Национальный союз — НС
  • Союз православных хоругвеносцев— СПХ
  • Союз русского народа — СРН
  • Северное братство — СБ
  • Чёрная Сотня
  • Движение Парабеллум
  • Национал-социалистическая партия Руси — НСПР
  • Партия Свободы — ПС
  • Русский Образ
  • Национал-синдикалистское наступление — НСН
Запрещенные – 8 организаций
  • Движение против нелегальной иммиграции — ДПНИ
  • Национал-социалистическое общество — НСО
  • Национал-большевистская партия — НБП
  • Славянский союз — СС
  • Фронт национал-революционного действия (ФНРД)
  • Русский общенациональный союз — РОНС
  • Лига обороны Москвы
  • Формат 18
Для уточнения российские общественники изучали, сколько в Украине правых организации — оказалось четыре. ЧЕТЫРЕ организации националистического толка, «нацистскими» которые может считать разве что российская пропаганда. Организации в Украине:
  • ВО Свобода
  • Конгресс украинских националистов
  • УНА-УНСО
  • Украинская национальная ассамблея, на базе которой недавно создан Правый Сектор.
«И ВСЕ! Так какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны аргументы чтобы доказать – современная Россия — это и есть Четвертый Рейх?!

Не знаю как европейцы, но азербайджанцы, грузины, татары, дагестанцы, северо-кавказцы, казахи, узбеки, туркмены, киргизы, таджики, башкири, чуваши и другие тюрские народы России хотять быть подальше от такой страны. И если не на другом континенте, то хотя бы рвы по границе, и десятиметровый забор», — пишет Курбан Вахидов.
 