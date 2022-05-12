Россия стала колыбелью неонацизма: сколько в РФ действующих праворадикальных организаций

21:59 09 августа Киев, Украина

Согласно статистике, в России происходит гораздо больше преступлений на расовой почве, чем в других странах. В РФ ежегодно погибает более 4500 человек от нападения праворадикалов.

Об этом пишет исследователь-аналитик Курбан Вахидов.



Кремль, а вслед за ним близкие к власти пропагандисты и политологи любят называть украинскую власть «фашистской». Их не смущает, что президент Владимир Зеленский совершенно не похож на харизматического диктатора, что «политический режим» в Украине далек от авторитарного, а правые партии и движения националистического направления с трудом набирают все вместе 7–10 процентов голосов.



Умеренные фашистские организации России – 23:

Российский общенародный союз — РОС

Национально-Демократическая Партия — НДП

Новая Сила

ЭО Русские

Великая Россия — ВР

— ВР Национал-демократический альянс — НДА

Народный собор — НС

Русское Имперское Движение — РИД

— РИД НСР(Национальный Союз России)

Собор русского народа — СРН

Русское общественное движение — РОД

Национальное русское освободительное движение — НРОД

Партия защиты российской Конституции «Русь» — ПЗРК «Русь»

Национал-патриоты России — НПР

Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» — НДД РГС

Нация Свободы — НС

Русское Национал-патриотическое движение

Сопротивление

Национальная Социалистическая Инициатива — НСИ

Конгресс русских общин

Реструкт

ОД “РАССВЕТ”(Общественное Движение “РАССВЕТ”)

Национальная организация русских мусульман

Радикальные – 22 организации:

Народное ополчение имени Минина и Пожарского — НОМП

Другая Россия

Русский Фронт Освобождения «Память» — РФО «Память»

ООПД «Русское национальное единство» — „Гвардия Баркашова“

ВОПД «Русское национальное единство» — ВОПД РНЕ

Движение «Александр Баркашов»

Национально-державная партия России — НДПР

Народная национальная партия — ННП

Истинное русское национальное единство — ИРНЕ

Балтийский Авангард Русского Сопротивления — БАРС

Русский объединённый национальный альянс (РОНА)

Гвардия Христа

Национальный союз — НС

Союз православных хоругвеносцев— СПХ

Союз русского народа — СРН

Северное братство — СБ

Чёрная Сотня

Движение Парабеллум

Национал-социалистическая партия Руси — НСПР

Партия Свободы — ПС

Русский Образ

Национал-синдикалистское наступление — НСН

Запрещенные – 8 организаций

Движение против нелегальной иммиграции — ДПНИ

Национал-социалистическое общество — НСО

Национал-большевистская партия — НБП

Славянский союз — СС

Фронт национал-революционного действия (ФНРД)

Русский общенациональный союз — РОНС

Лига обороны Москвы

Формат 18

Для уточнения российские общественники изучали, сколько в Украине правых организации — оказалось четыре. ЧЕТЫРЕ организации националистического толка, «нацистскими» которые может считать разве что российская пропаганда. Организации в Украине:

ВО Свобода

Конгресс украинских националистов

УНА-УНСО

Украинская национальная ассамблея, на базе которой недавно создан Правый Сектор.