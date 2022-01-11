Россия сознательно взяла курс на конфронтацию с Западом - Боррель

08:29 29 Апрель Киев, Украина

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель видит тревожную тенденцию в действиях Кремля и посоветовал ЕС готовиться к «тяжелому» периоду в отношениях с Россией.

Об этом он заявил в среду в Брюсселе во время выступления на пленарном заседании Европейского парламента, которое было посвящено рассмотрению действий Российской Федерации вокруг Украины, в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и атак российских спецслужб в Чешской Республике.

«Я должен сказать, что я вижу очень тревожные тенденции в поведении российского руководства. Похоже, они выбрали путь умышленного углубления конфронтации с Западом, с нами, включая продолжающиеся атаки в сфере дезинформации и другие негативные действия. Но мы должны сохранять «модус вивенди», чтобы избежать постоянной конфронтации с соседом, который, похоже, решил действовать как противник... К сожалению, мы должны быть готовы к долгому и тяжелому периоду в отношениях с Россией», - сказал высокий представитель ЕС.

Он напомнил, что рамочная политика ЕС в отношении России продолжает основываться на пяти базовых принципах. Евросоюз будет продолжать работать над повышением внутренней стойкости, бороться против гибридных и кибернетических угроз, укреплять отношения с соседями на Востоке, поддерживать гражданское общество и правозащитников в самой России и увеличивать контакты между людьми. В то же время, по словам Борреля, ЕС должен поддерживать каналы связи с Россией и взаимодействовать в сферах, где есть четкие общие интересы.

«Да, мы должны сдерживать Россию, отталкивать ее назад, когда это нужно, но и взаимодействовать с Россией в таких сферах, как СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий вокруг ядерного оружия Ирана - ред.) и климатические изменения. Мы должны оставлять каналы коммуникации с Москвой, я готов это делать. Мы готовы также улучшать отношения, если это будет возможно, с российским правительством, если они продемонстрируют настоящее желание это сделать, разумеется, при условии полного уважения к нашим ценностям, принципам и интересам», - сказал высокий представитель ЕС.

В то же время, анализируя ситуацию, сложившуюся вокруг Навального, и жесткое наступление российских властей на гражданское общество и демократические институты в России, он выразил сомнения в том, что даже очередные политические выборы в России осенью нынешнего года могут привнести положительные изменения в поведение этой страны.