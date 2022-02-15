Россия создала сайт для влияния на выборы в США с нецензурным названием NAEBC

05:33 02 Октябрь Киев, Украина

С целью вмешательства в выборы в США в России появился независимый новостной сайт с названием NAEBC.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с расследованием ФБР.



Ресурс назывался NAEBC ( "Информационная служба граждан США и Европы"), впрочем, собственное имя сайта напоминает российское ругательное слово, означающее "обман". Об этом заявил и сам англоязычный Reuters. На главной странице сайта есть предупреждение для читателей "Не вводите себя в заблуждение".



Хотя NAEBC представляет себя как "свободное и независимое СМИ", базирующееся в Венгрии и имеет целью продвигать консервативные и правые голоса, журналисты связывают его с Агентством Интернет-исследований, которое базируется в Санкт-Петербурге.



В то же время американские прокуроры заявляют, что агентство сыграло ключевую роль в усилиях России повлиять на выборы 2016 в пользу Трампа, а в сентябре Facebook и Twitter разоблачили фейковую левую прессу, которой, по их мнению, руководили люди, связанные с организацией. Отметим, речь идет о еще одном "новостном сайте" с двусмысленным названием Peace Data — на манер еще одного российского ругательного слова со значением "прекрасно".



Темы, которые освещал NAEBC, варьировались от нападений на кандидата в президенты от демократов Джо Байдена к критике движения Black Lives Matter и похвалы за стрельбу из Висконсина Кайла Риттенхауза и имели целью сеять раздор среди сторонников демократов и республиканцев с помощью поляризационных сообщений.



Россия неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в выборы. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что он ничего не знает о NAEBC или о фальшивом левом новостном сайте Peace Data. "Российское государство не занимается такой деятельностью", — сказал он. ФБР отказалось комментировать.



Лицо, которое назвало себя Норой Берк, помощницей редактора NAEBC в письме по электронной почте ответило: "Я понятия не имею, что такое NAEBC". Говорить по телефону или через видеосвязь она отказалась.



Facebook заявил, что заблокировал доступ к веб-сайту на своих платформах. Twitter отказался это комментировать. Впрочем, компания уже приостановила работу главного аккаунта NAEBC и учетной записи на имя Норы Берк, а также заблокировала адрес сайта NAEBC как "потенциально вредные" ссылки.



Напомним, Департамент внутренней безопасности США и ФБР в начале этого года предупредили все штаты, что Россия может вмешиваться в президентские выборы -2020 в США. Описывается восемь возможных российских вмешательств в выборы, которые оцениваются как "высокие" и "умеренные" угрозы.