Россия создает систему поиска запретного контента в интернете "Окулус"

16:01 17 августа Киев, Украина

Главный радиочастотный центр, подчиненный Роскомнадзору, выделил 57,7 миллиона рублей (около 945 тысяч долларов) на создание системы "Окулус", которая с помощью нейросетей будет анализировать тексты, фотографии и видео на сайтах, в соцсетях и мессенджерах по «запрещенной информации».

Планируется, что система будет создана к середине декабря. Помимо текстов, она должна уметь находить «запрещенный контент» в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений». Программе требуется анализировать 200 тысяч изображений в день — это две картинки в секунду.



В госзаказе указано, что «запрещенной информацией» следует считать следующие материалы:

с признаками экстремизма и терроризма;

с призывами к массовым несогласованным мероприятиям;

с выражением явного неуважения к обществу, государству и символам рф;

со сведениями о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков;

с пропагандой гомосексуальных отношений;

с демонстрацией употребления табачной продукции.

Специалисты в сфере IT отметили, что выделенной суммы вряд ли хватит на разработку, а исполнитель не сможет создать сложную систему так быстро.