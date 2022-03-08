Россия составила список «недружественных государств», которым можно платить в рублях

15:16 07 Март Киев, Украина

Российская Федерация утвердила список государств и территорий, «совершающих в отношении России недружественные действия». Российским гражданам и компаниям, имеющим в этих странах валютные обязательства, правительство РФ разрешило выплачивать эти обязательства в рублях. По официальному курсу Центробанка РФ.

В списке:

🔻 В Европе: Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории – остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), страны ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Северная Македония, Украина . 

🔻 В Северной Америке: США, Канада.

🔻 В Азии: Сингапур, Тайвань, Япония.

🔻 Австралия, Новая Зеландия, Микронезия,
 
Все сделки с фирмами из этих стран будут одобряться специальной комиссией.

Для понимания: американский доллар на лондонской бирже стоит 139 руб, а за 1 евро просят 150. В то время как
российский Центробанк установил курс 105,8 руб/доллар и 115,6 руб/евро.

Как говорят в России: Все что должны, мы вам прощаем.