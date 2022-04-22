Россия снова оштрафовала Facebook и Telegram из-за неудаленного запрещенного контента

16:01 22 июля Киев, Украина

В Москве последовали очередные штрафные санкции в отношении Telegram Facebook , на этот раз Таганский суд российской столицы оштрафовал на 11 млн и 6 млн рублей соответственно. Что касается общей суммы штрафов в отношении Facebook, то она приблизилась к 50 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Таганского суда РФ.



Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Facebook на 6 млн рублей — компания была признана виновной по двум протоколам в совершении правонарушения, предусмотренного ч 2. ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации). Всего за несколько месяцев общая сумма штрафов Facebook составила почти 50 млн рублей — в мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, в июне — еще на 17 миллионов.



Получил новые штрафы и Telegram. Суд оштрафовал мессенджер по трём протоколам суммарно на 11 млн рублей. Таким образом общая сумма штрафов мессенджера приблизилась к 30 млн рублей — в мае Telegram получил штраф на 5 млн рублей, а в июне — еще на 10 млн рублей.



При этом такие суммы штрафов для компаний могут быть и не предельными — согласно новому закону, при повторном нарушении правил Роскомнадзора (касаются неудаления информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков) компанию могут штрафовать до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.



Кроме крупных штрафов, компании могут столкнуться с замедлением трафика, как это уже произошло с Twitter. РКН уже пригрозил замедлением трафика Google в России из-за недостаточной фильтрации запрещенного контента — ведомство пожаловалось, что сервис не удаляет 20–30% таких ссылок. Ранее аналогичные угрозы звучали в адрес Facebook и Youtube.