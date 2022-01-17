Россия систематически травит оппозиционеров 

21:46 04 Сентябрь Киев, Украина

Депутаты Европарламента призывают ЕС ввести жесткие санкции против лиц РФ, которые причастны к убийствам и покушениям на оппозиционеров.





Депутаты отмечают, что верят заявлениям правительства Германии об отравлении Навального “Новичком” и решительно осуждают Об этом говорится в открытом письме европарламентариев к высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Под ним подписались более 100 депутатов из разных фракций.Депутаты отмечают, что верят заявлениям правительства Германии об отравлении Навального “Новичком” и решительно осуждают покушение на его жизнь.

“Мы поддерживаем призывы ряда европейских правительств к России обеспечить полное и прозрачное расследование… Но мы крайне скептически относимся к предположениям, что власти РФ хотят установить реальные обстоятельства этого преступления”, – заявляют евродепутаты.

Они вспоминают ряд предыдущих нападений и убийств оппозиционных деятелей в России, таких как Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Скрипаль, Борис Немцов, Петр Верзилов, Владимир Кара-Мурза, в случае которых наказания настоящих виновников так и не произошло.