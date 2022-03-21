Россия резко сократила финансирование Черноморского флота: данные за последние 6 лет

12:47 22 июня Киев, Украина

Активное сотрудничество Украины с НАТО пугает и настораживает официальную Москву. И этому есть очень простое объяснение.

По данным Минобороны России, после 2014 года контингент Черноморского флота в Севастополе увеличился, но новые боевые корабли поступают на вооружение редко, а старые себя изжили. Простыми словами, увеличения боевой мощи российского флота не наблюдается.

Несвоевременная сдача в строй проектов, часто с задержками на годы, стала обычным явлением для российского ВПК, страдающего как от качества, так и от потенциальных возможностей технологических процессов в отрасли. Хотя россияне всячески скрывают немощное состояние своих производственных мощностей, ведь целый ряд проектов для «не имеющего аналогов в мире» флота были сдвинуты «вправо».

Так, Зеленодольский завод имени Горького не сможет даже в 2020-м году полностью закрыть заказ ВМФ на 5 малых ракетных кораблей проекта 22800 типа «Каракурт». В первую очередь, это вызвано неясной ситуацией с серийным производством двигателей М507, которого, в принципе, до сих пор нет и, вряд ли оно будет запущено раньше 2022 года.

Именно эти малые ракетные корабли должны были заменить российские фрегаты проекта 11356, строительство которых для нужд ВМФ РФ не представлялось возможным после прекращения поставок России украинских силовых установок. В свою очередь, производство агрегатов для «Каракуртов» России так не удалось освоить достаточно быстро, и, скажем так, она до сих пор его осваивает.

Кроме того, Зеленодольский завод имени Горького не успевает вовремя сдать кабельные суда проекта 15310 «Свияга» и «Вятка», получение первого из которых в ВМФ ожидали в 2018-м, а второго в 2019-м, затем в 2020-м и 2021-м годах, а теперь уже в 2021-м и 2022-м соответственно. Одной из причин задержек является санкционная преграда, мешающая заводу получить оборудование, в том числе и обеспечивающего укладку кабеля.

К слову сказать, на Северном флоте ВМФ РФ с 2016 года не функционирует стационарный комплекс освещения подводной обстановки МГК-608М, который отслеживает перемещение иностранных подводных лодок и обеспечивающий защиту объектов береговой инфраструктуры от диверсий и неожиданного проникновения. Поврежденный рыболовецким тралом кабель до сих пор не могут заменить.

В то же время, заместитель главкома ВМФ по вооружению, вице-адмирал Игорь Мухаметшин заявил российским СМИ, что ВМФ РФ нуждается минимум в трех новых кабелеукладчиках. Но, что первый, что второй, а третьего пока нет и вовсе, флот получит не раньше конца 2021… Если, конечно, вообще получит.

А в это время в Украине… В Черное море зашел эсминец USS «Laboon» (DDG 58) 6-го флота США. Как отметила пресс-служба 6-го флота в своем Twitter, «корабль совершает поход на север, в Черное море, для проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе».

По данным навигационного портала Marinetraffic, компанию эсминцу «Laboon» вскоре составят британский эсминец «Defender» и голландский фрегат противовоздушной обороны «Evertsen».

«Laboon» — это эсминец класса «Арли Берк», введенный в строй в 1995 году. Он вооружен двумя пусковыми установками «Иджис». Они несут до 56 крылатых ракет «Томагавк», которые оснащаются ядерными боеголовками. Экипаж насчитывает 337 человек. Также на борту находится вертолет SH-60 Sea Hawk. Эсминец «Laboon» находится в постоянном контакте с главным кораблем 6-го флота — авианосцем Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр»).

Ракетный эсминец «Defender» также входит в состав авиационно-ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем HMS «Queen Elizabeth» (R08) британского королевского флота. Авиационное крыло на нем составляют истребители пятого поколения F-35B.

Заход в Черное море боевых кораблей стран НАТО очень встревожил россиян, которые не могут конкурировать своими военно-морскими силами с представленными современными образцами военно-морской техники стран НАТО.

И россияне боятся не только похода нескольких кораблей стран НАТО в Черное море и морских учений Украина-НАТО, а своей военно-морской немощи.