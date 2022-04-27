Россия решила приостановить членство во Всемирной туристской организации

14:52 27 апреля Киев, Украина

Сегодня, 27 апреля, на внеочередной сессии Генеральной ассамблеидолжны были рассмотреть приостановку членства России во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Инициаторами встречи выступил ряд стран, в частности, Украина, Гватемала, Литва, Колумбия, Польша и Словения.



В итоге россия, не дожидаясь итогов голосования, сама объявила о намерении выйти из UNWTO.



Ранее генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили заявил, что приостановка членства россии в организации станет примером того, что все страны должны соблюдать правила. Он подчеркнул, что в UNWTO нет места стране, которая два месяца бомбит другую.



ЮНВТО помогает международному Ранее генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили заявил, что приостановка членства россии в организации станет примером того, что все страны должны соблюдать правила. Он подчеркнул, что в UNWTO нет места стране, которая два месяца бомбит другую.ЮНВТО помогает международному туризму , занимается укреплением дружеских и культурных связей и научно-исследовательской работой в области туризма. Организация была основана в 1975, тогда же в нее вступил СССР.

Напомним, с момента начала войны против Украины россия была исключена из нескольких международных организаций. 25 февраля, на второй день вторжения, было приостановлено ее членство в Совете Европы.



16 марта россию исключили из Совета Европы и Европейской Конвенции о правах человека.



В начале апреля Генассамблея ООН приостановила участие россии в Совете ООН по правам человека. Это решение было принято после того, как мир узнал о геноциде мирного населения Бучи. За резолюцию об исключении России проголосовали 93 страны, против — 24 (в том числе Китай, КНДР, Иран и республики Средней Азии). Воздержались — 58, в том числе Индия и Бразилия.