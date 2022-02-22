Россия развернула черную пиар-кампанию против вакцины Pfizer

13:11 26 Май Киев, Украина

Связанное с Российской Федерацией британское пиар агентство Fazze, за внушительное вознаграждение пыталось втянуть блогеров в кампанию по дискредитации вакцины Pfizer-BioNTech.

Об этом пишет британская газета The Guardian.



Фирма Fazze, заявившая, что это “маркетинговая платформа влияния, соединяющая блогеров и рекламодателей”, утверждала, что базируется на 5 Percy Street в Лондоне. Однако журналисты выяснили, что она не зарегистрирована там.



Во вторник Fazze закрыла свой веб-сайт и аккаунт в инстаграме.



На прошлой неделе агентство связывалось с несколькими европейскими ютуберами, занимающимися вопросами здравоохранения и науки, и просило их “на плохом английском” за вознаграждение “объяснить, что уровень смертности среди вакцинированных Pfizer почти в три раза выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca”, отмечают журналисты.



Блогерам предлагалось разместить у себя на страницах в ютубе, инстаграме или TikTok ссылки на отчеты в Le Monde, Reddit и на веб-сайте Ethical Hacker, содержащие данные, которые якобы подтверждают это утверждение.





Скриншоты писем были опубликованы в твиттере Лео Грассе, популярного французского научного ютубера с почти 1,2 млн подписчиков.

Грассе сказал, что у пиар-кампании был “колоссальный бюджет”, однако агентство отказалось назвать своего клиента.



Французский исследовательский новостной сайт Numerama также опубликовал отрывки из бесед, в том числе призыв Fazze “побудить зрителей сделать собственные выводы, позаботиться о себе и своих близких”.



Согласно информации на LinkedIn, руководство Fazze приехало из Москвы и работало в агентстве, которое, как сообщается, основал российский предприниматель, пишет издание.



Французские СМИ указали на сходство между сообщениями Fazze и постами в официальном аккаунте в твиттере российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, в котором неоднократно заявлялось, что “реальные данные” показывают, что “Спутник V” “безопаснее и эффективнее”, чем РНК-вакцины.

“Я не знаю, откуда эта инициатива – или из Франции, или из-за границы. Но это опасно и абсолютно безответственно”, – заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Журналисты BFMTV выяснили, что агентство Fazze, вероятно, входит в холдинг AdNow Media, зарегистрированный близ Лондона, с российским учредителем.