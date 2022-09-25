Россия расширяет свою ядерную доктрину и на "новые" территории - лавров

Глава МИД рф Сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции россии. Заявление лаврова на пресс-конференции в ООН цитирует российское агентство Интерфакс.
Отвечая на вопрос, будет ли ядерная доктрина рф распространяться на "новые регионы", то есть оккупированные территории Украины, если они в ходе "референдумов" выскажутся за присоединение к россии, он ответил: "Вся территория российской федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции российской федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии российской федерации распространяются на всю ее территорию".
Лавров также заявил, что "поставляя оружие Киеву, США и Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте".
По его словам, Соединенные Штаты отправляют в Украину оружие, предоставляют разведывательные и спутниковые данные, что означает, что они "совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта".
Ранее сообщалось, что американское высшее военное командование считает реалистичной возможность прямого ядерного конфликта и это требует пересмотра подходов к ведению войны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии