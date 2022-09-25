Россия расширяет свою ядерную доктрину и на "новые" территории - лавров

09:35 25 сентября Киев, Украина

Глава МИД рф Сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции россии. Заявление лаврова на пресс-конференции в ООН цитирует российское агентство Интерфакс.

Отвечая на вопрос, будет ли ядерная доктрина рф распространяться на "новые регионы", то есть оккупированные территории Украины, если они в ходе "референдумов" выскажутся за присоединение к россии, он ответил: "Вся территория российской федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции российской федерации, безусловно находится под полной защитой государства, это абсолютно естественно. Все законы, доктрины, концепции, стратегии российской федерации распространяются на всю ее территорию".

Комментируя заявления о неминуемом ответе США в случае "присоединения" к россии оккупированных территорий, министр отметил: "Я бы не стал здесь заниматься какими-то мрачными прогнозами".

Лавров также заявил, что "поставляя оружие Киеву, США и Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте".

По его словам, Соединенные Штаты отправляют в Украину оружие, предоставляют разведывательные и спутниковые данные, что означает, что они "совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта".

Ранее сообщалось, что американское высшее военное командование считает реалистичной возможность прямого ядерного конфликта и это требует пересмотра подходов к ведению войны.