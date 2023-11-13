Россия распространяет дезинформацию о Ближнем Востоке - глава Microsoft

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что россия распространяет дезинформацию о ситуации на Ближнем Востоке, на фоне войны между Израилем и ХАМАС. Microsoft и ее партнеры активно борются с российскими фейками, в частности, при помощи искусственного интеллекта.
Смит подчеркнул, что Microsoft разрабатывает технологические инструменты для выявления манипулированного и измененного контента.
Смит подчеркнул, что Microsoft разрабатывает технологические инструменты для выявления манипулированного и измененного контента.
Смит отметил, что у технологических платформ, борющихся с такой дезинформацией, есть три варианта: ничего не предпринимать, удалить контент или перемаркировать его с указанием, что в нем есть дезинформация.
Он добавил, что в обществе нет единого мнения о том, какие действия должны предпринимать компании.
Он добавил, что в обществе нет единого мнения о том, какие действия должны предпринимать компании.
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