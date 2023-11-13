Россия распространяет дезинформацию о Ближнем Востоке - глава Microsoft

08:47 13 ноября Киев, Украина





Смит подчеркнул, что Microsoft разрабатывает технологические инструменты для выявления манипулированного и измененного контента. Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что россия распространяет дезинформацию о ситуации на Ближнем Востоке, на фоне войны между Израилем и ХАМАС. Microsoft и ее партнеры активно борются с российскими фейками, в частности, при помощи искусственного интеллекта.Смит подчеркнул, что Microsoft разрабатывает технологические инструменты для выявления манипулированного и измененного контента.

"Мы очень хорошо умеем идентифицировать российскую кампанию, например, когда они пытались сказать людям не делать вакцину от COVID. Или как сегодня, когда мы видим российскую дезинформацию на Ближнем Востоке", — сказал он.

Смит отметил, что у технологических платформ, борющихся с такой дезинформацией, есть три варианта: ничего не предпринимать, удалить контент или перемаркировать его с указанием, что в нем есть дезинформация.



Он добавил, что в обществе нет единого мнения о том, какие действия должны предпринимать компании.