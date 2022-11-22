Россия пытается взять под контроль собственное информационное пространство из-за увеличения критики военных — ISW

11:28 22 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Руководство российского режима готовит ряд шагов, которые должны ужесточить контроль кремля над информационным пространством россии.Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Правительство рф продолжает усиливать свой контроль над российским информационным пространством в то время, как российский блогеры отмечают, что усилия россии по формированию информационного пространства "выглядят как котенок против носорога" по сравнению с иностранными "мозговыми центрами", некоммерческими организациями и "независимыми СМИ" , – говорится в сообщении.

Как отмечают в институте, в частности, российское издание новостей "Коммерсантъ" сообщило 21 ноября, что государственная дума рф может рассмотреть до конца 2022 года законопроект о регулировании алгоритмов онлайн-"рекомендаций", который в конечном итоге позволит правительству отключать определенные алгоритмы. Он будет включать в себя регулирование социальных сетей, онлайн-кинотеатров, поисковых систем и интернет-магазинов.



Издание отметило, что этот законопроект требует от владельцев всех сайтов и платформ обеспечить способность правительства полностью или частично заблокировать участие конкретных пользователей, и что эти положения появились к началу войны в октябре 2021 года специально для западных СМИ, таких как Facebook, Instagram и YouTube из-за риска "социального конфликта".

"Дума, вероятно, рассматривает этот законопроект в попытке устранить постоянное препятствие в способности кремля представлять и защищать войну перед внутренней аудиторией, а также создать прямые средства противодействия как внутренним, так и внешним источникам инакомыслия в Интернете", - считает ISW.

При этом Федеральная служба безопасности россии дополнительно предприняла шаги по кодификации контроля над информационным пространством и подписала постановление от 4 ноября, утверждающее перечень военных и военно-технических мер, которые в случае их поступления из иностранных источников могут быть использованы против безопасности российской федерации.

"По существу, указ кодифицирует виды информации, касающейся российских военных операций, которые ФСБ рассматривает как угрозу безопасности россии, технически не отнесенные к государственной тайне, и включает широкий перечень положений по информационному освещению войны, таких как "сведения об оценке и прогнозах развития военно -политической, стратегической (оперативной) обстановки и "сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате "российских войск", - отмечается в сообщении.

Аналитики отмечают, что этот указ представляет собой попытку расширить усилия со стороны ФСБ по запрету широкого спектра информации о российских вооруженных силах, что может привести к более жесткому контролю за дискурсом среди российских блогеров и других подобных источников, которые часто обсуждают и критикуют тактические, оперативные и стратегические аспекты войны на Украине.