Россия пытается ослабить НАТО и «европейский проект» - Байден

20:55 19 февраля Киев, Украина

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала сегодня, 19 февраля, с речью выступил президент США Джо Байден.
«Путин стремится ослабить европейский проект и наш союз НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость. Потому что Кремлю гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам, нежели проводить переговоры с мощным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом», - заявил президент США.
Именно поэтому, подчеркнул Байден, «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным делом для Европы и Соединенных Штатов».

Он также отметил, что демократии по обе стороны Атлантики должны решительно ответить на дерзость России, которая взламывает компьютерные сети в Соединенных Штатах и по всей Европе. Это, по словам Байдена, должно стать критически важным для защиты трансатлантической коллективной безопасности.
«Кремль атакует наши демократии и использует коррупцию как оружие в попытках подорвать наши системы управления», - добавил глава Белого дома.
Он подчеркнул, что российские лидеры пытаются убедить свой народ, что западные страны коррумпированны точно так же, как и российское руководство. Однако мир, в том числе граждане России, знают, что это неправда, акцентировал президент США.

В связи с этим он подчеркнул, что Америка возвращается к глобальному лидерству, и НАТО остается мощной основой для защиты интересов всего демократического мира.
 
Из-за пандемии Мюнхенская конференция по безопасности в этом году проходит в режиме видеоконференции. Помимо президента США, в нем участвуют европейские лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон. 