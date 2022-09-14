Россия пытается ослабить НАТО и «европейский проект» - Байден

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала сегодня, 19 февраля, с речью выступил президент США Джо Байден.
Именно поэтому, подчеркнул Байден, «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным делом для Европы и Соединенных Штатов».
Он также отметил, что демократии по обе стороны Атлантики должны решительно ответить на дерзость России, которая взламывает компьютерные сети в Соединенных Штатах и по всей Европе. Это, по словам Байдена, должно стать критически важным для защиты трансатлантической коллективной безопасности.
Он подчеркнул, что российские лидеры пытаются убедить свой народ, что западные страны коррумпированны точно так же, как и российское руководство. Однако мир, в том числе граждане России, знают, что это неправда, акцентировал президент США.
В связи с этим он подчеркнул, что Америка возвращается к глобальному лидерству, и НАТО остается мощной основой для защиты интересов всего демократического мира.
Из-за пандемии Мюнхенская конференция по безопасности в этом году проходит в режиме видеоконференции. Помимо президента США, в нем участвуют европейские лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон.
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