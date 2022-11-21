Россия пытается дестабилизировать правительство в Кишиневе - Санду

16:41 21 ноября Киев, Украина

Европейские страны не должны допустить дестабилизации в Молдове и победы россии в развзанной войне против Украины.

Об этом написала президент Молдовы Майя Санду в колонке для издания Politico, обнародованной в понедельник, 21 ноября.

Она отметила, что россия использует против Украины гибридные методы войны. В частности, атакуя энергетическую систему, производя кибератаки, распространяя фейки и дезинформацию.

Те же методы москва использует и против Молдовы. Она назвала свою страну "самым уязвимым соседом Украины".
 
"Точно так же, как нельзя допустить, чтобы россия победила на Украине, нельзя допустить, чтобы ее гибридные методы сработали в Молдове. Мы внесем свой вклад в защиту европейских ценностей, несмотря на навязанные нам лишения. Цена высока, и мы готовы нести это бремя. Но мы не можем сделать это в одиночку", – отметила Санду.