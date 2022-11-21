Россия пытается дестабилизировать правительство в Кишиневе - Санду

Европейские страны не должны допустить дестабилизации в Молдове и победы россии в развзанной войне против Украины.
Об этом написала президент Молдовы Майя Санду в колонке для издания Politico, обнародованной в понедельник, 21 ноября.
Она отметила, что россия использует против Украины гибридные методы войны. В частности, атакуя энергетическую систему, производя кибератаки, распространяя фейки и дезинформацию.
Те же методы москва использует и против Молдовы. Она назвала свою страну "самым уязвимым соседом Украины".
Об этом написала президент Молдовы Майя Санду в колонке для издания Politico, обнародованной в понедельник, 21 ноября.
Она отметила, что россия использует против Украины гибридные методы войны. В частности, атакуя энергетическую систему, производя кибератаки, распространяя фейки и дезинформацию.
Те же методы москва использует и против Молдовы. Она назвала свою страну "самым уязвимым соседом Украины".
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