Россия пытается дестабилизировать правительство в Кишиневе - Санду

"Точно так же, как нельзя допустить, чтобы россия победила на Украине, нельзя допустить, чтобы ее гибридные методы сработали в Молдове. Мы внесем свой вклад в защиту европейских ценностей, несмотря на навязанные нам лишения. Цена высока, и мы готовы нести это бремя. Но мы не можем сделать это в одиночку", – отметила Санду.