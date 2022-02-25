Россия пугает Финляндию оккупацией

20:14 25 Февраль Киев, Украина

Официальный аккаунт Министерства иностранных дел России опубликовал сообщение с прямой угрозой Финляндии, в случае ее втупления в НАТО

Об этом сообщает дипведомство РФ в Twitter.
"Мы рассматриваем приверженность правительства Финляндии политике военного неприсоединения как важный фактор обеспечения безопасности и стабильности в Северной Европе", – написала российская дипломата Мария Захарова.
Она добавила, что вступление Финляндии в НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия.
Такие угрозы прозвучали, после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) заявила, что правительство готово подать заявку на вступление в НАТО.
"Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. (...) Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", - заявила Марин..
Кроме того, дипломат выразила недовольство предоставлением Финляндией своей территории для проведения военных учений стран Североатлантического альянса вблизи границ России. Также Захарова отметила, что США пытаются втянуть Финляндию в состав НАТО. Взаимодействие этой страны с альянсом становится более тесным.