Россия пугает Финляндию оккупацией

20:14 25 Февраль Киев, Украина





Об этом сообщает дипведомство РФ в Twitter. Официальный аккаунт Министерства иностранных дел России опубликовал сообщение с прямой угрозой Финляндии, в случае ее втупления в НАТО Об этом сообщает дипведомство РФ в Twitter.

"Мы рассматриваем приверженность правительства Финляндии политике военного неприсоединения как важный фактор обеспечения безопасности и стабильности в Северной Европе", – написала российская дипломата Мария Захарова.

Она добавила, что вступление Финляндии в НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия.

Такие угрозы прозвучали, после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) заявила, что правительство готово подать заявку на вступление в НАТО.

"Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. (...) Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности", - заявила Марин..

Кроме того, дипломат выразила недовольство предоставлением Финляндией своей территории для проведения военных учений стран Североатлантического альянса вблизи границ России. Также Захарова отметила, что США пытаются втянуть Финляндию в состав НАТО. Взаимодействие этой страны с альянсом становится более тесным.





