Россия пугает Финляндию оккупацией

Официальный аккаунт Министерства иностранных дел России опубликовал сообщение с прямой угрозой Финляндии, в случае ее втупления в НАТО.
Об этом сообщает дипведомство РФ в Twitter.
Об этом сообщает дипведомство РФ в Twitter.
Она добавила, что вступление Финляндии в НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия.
Такие угрозы прозвучали, после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) заявила, что правительство готово подать заявку на вступление в НАТО.
Кроме того, дипломат выразила недовольство предоставлением Финляндией своей территории для проведения военных учений стран Североатлантического альянса вблизи границ России. Также Захарова отметила, что США пытаются втянуть Финляндию в состав НАТО. Взаимодействие этой страны с альянсом становится более тесным.
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