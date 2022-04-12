Россия провоцирует голод в мире — Евросоюз

Российские военные своими действиями в Украине нагнетают мировой продовольственный кризис, считают в Евросоюзе. Как заявил Euronews глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Москва уничтожает запасы пшеницы и не позволяет судам доставлять зерно за границу.
Ранее ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) предупредила, что война России и Украины — первого и пятого экспортеров зерна в мире — сказывается на рекордном росте цен на еду в мире. Индекс цен продуктов питания растет семь 7 кварталов подряд — это рекордно длинный период роста за последние 13 лет. Продолжение войны и ввод ограничений на экспорт могут поднять цены на продукт ещё на 22%.
По оценкам ООН, до 11 миллионов человек рискуют в ближайшие три месяца столкнуться с голодом в Западной Африке. Имеющихся в регионе запасов не хватит, чтобы кормить людей до сентября, когда появится новый урожай.
Главный дипломат блока предупредил о последствиях войны для рынка продовольствия после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. На переговорах стороны обсудили прекращение зависимости Европы от нефти и газа в рамках шестого пакета санкций. Министрам пока не удалось договориться о возможности введения нефтяного эмбарго. Против этого шага высказались Германия, Австрия и Венгрия, которые зависят от российских энергоресурсов.
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