Россия провоцирует голод в мире — Евросоюз

17:50 12 апреля Киев, Украина

Российские военные своими действиями в Украине нагнетают мировой продовольственный кризис, считают в Евросоюзе. Как заявил Euronews глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Москва уничтожает запасы пшеницы и не позволяет судам доставлять зерно за границу.

"Российская дипломатия активно пытается переводить вину в вопросе санкций. Сначала была "вакцинная дипломатия", теперь началась своеобразная "продовольственная дипломатия". Россия пытается объяснять санкциями дефицит с продовольствием и рост цен, а на самом деле это не санкции – это следствие того, что РФ сбрасывает бомбы на украинские поля, а российские военные корабли блокируют десятки судов, нагруженных пшеницей, которые не могут выйти из украинских портов, они разрушают склады с зерном и не дают возможности экспортировать его... Они бомбят Украину и провоцируют голод в мире. это российская армия виновата в дефиците продукции", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Ранее ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) предупредила, что война России и Украины — первого и пятого экспортеров зерна в мире — сказывается на рекордном росте цен на еду в мире. Индекс цен продуктов питания растет семь 7 кварталов подряд — это рекордно длинный период роста за последние 13 лет. Продолжение войны и ввод ограничений на экспорт могут поднять цены на продукт ещё на 22%.



По оценкам ООН, до 11 миллионов человек рискуют в ближайшие три месяца столкнуться с голодом в Западной Африке. Имеющихся в регионе запасов не хватит, чтобы кормить людей до сентября, когда появится новый урожай.



Главный дипломат блока предупредил о последствиях войны для рынка продовольствия после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. На переговорах стороны обсудили прекращение зависимости Европы от нефти и газа в рамках шестого пакета санкций. Министрам пока не удалось договориться о возможности введения нефтяного эмбарго. Против этого шага высказались Германия, Австрия и Венгрия, которые зависят от российских энергоресурсов.