Россия продолжает ужесточать контроль над деятельностью технологических гигантов

11:52 30 Ноябрь Киев, Украина

Кроме того, что российский регулятор Роскомнадзор снижает скорость работы «Твиттера» на мобильных устройствах, сегодня он предьявил штраф компании Google более чем на 40 тыс долларов из-за неудаленного контента.



Об этом пишет Голос Америки.



Ранее компания Google уже оплачивала несколько крупных штрафов по требованию Роскомнадзора, последний составил около 32 миллионов рублей, последние штрафные санкции России в компании не комментируют.



Что касается работы «Твиттера» на территории РФ, то начиная с марта месяца она целенаправленно ограничена в скорости. В Роскомнадзоре настативают, что эта мера является ответом на контент, запрещенный на территории РФ.



Сеть микроблогов, которая пока не прокомментировала последнее решение регулятора, отрицает возможность использования своей платформы для пропаганды незаконного поведения.



В свою очередь в Роскомнадзоре заявили, что намерены и далее добиваться штрафов для Google и Facebook с их годового оборота в России за неоднократные нарушения.