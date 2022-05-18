Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья - Помпео

07:01 16 декабря Киев, Украина

Российская Федерация продолжает действовать исключительно в собственных интересах, не брезгуя никакими методами, излюбленный инструмент правительства РФ для подогрева разногласий между странами - дезинформация.



Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео , распространенном во вторник, 15 декабря.

Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол в государствах по всему региону", – отмечается в нем.

Среди угроз стабильности в Средиземноморье, исходящих со стороны России, Помпео назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии.

"Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и к перемещению половины населения", – говорится в заявлении.

Помпео также заявил, что РФ продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии.

"В Ливии Россия поддержала наступление (сторонников Халифы Хафтара – ред.) на ливийскую столицу Триполи, убивая мирных жителей и подрывая усилия ООН принести в страну мир. Кроме того, Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго ООН", – говорится в заявлении госсекретаря США.

По словам Помпео, состоятельные россияне, большинство из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов через Кипр и Мальту, что привело к проблемам на внутренних рынках и к распространению коррупции в упомянутых странах.



Госсекретарь добавил, что в Греции Москва пытается своими действиями, в частности, вмешиваться во внутренние религиозные вопросы.