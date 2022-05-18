Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья - Помпео

Российская Федерация продолжает действовать исключительно в собственных интересах, не брезгуя никакими методами, излюбленный инструмент правительства РФ для подогрева разногласий между странами - дезинформация.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном во вторник, 15 декабря.
Среди угроз стабильности в Средиземноморье, исходящих со стороны России, Помпео назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии.
Помпео также заявил, что РФ продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии.
По словам Помпео, состоятельные россияне, большинство из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов через Кипр и Мальту, что привело к проблемам на внутренних рынках и к распространению коррупции в упомянутых странах.
Госсекретарь добавил, что в Греции Москва пытается своими действиями, в частности, вмешиваться во внутренние религиозные вопросы.
Госсекретарь добавил, что в Греции Москва пытается своими действиями, в частности, вмешиваться во внутренние религиозные вопросы.
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