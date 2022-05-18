Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья - Помпео

07:01 16 декабря Киев, Украина

Российская Федерация продолжает действовать исключительно в собственных интересах, не брезгуя никакими методами, излюбленный инструмент правительства РФ для подогрева разногласий между странами -  дезинформация. 

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном во вторник, 15 декабря.
"Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол в государствах по всему региону", – отмечается в нем.
Среди угроз стабильности в Средиземноморье, исходящих со стороны России, Помпео назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии.
"Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и к перемещению половины населения", – говорится в заявлении.
Помпео также заявил, что РФ продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии.
"В Ливии Россия поддержала наступление (сторонников Халифы Хафтара – ред.) на ливийскую столицу Триполи, убивая мирных жителей и подрывая усилия ООН принести в страну мир. Кроме того, Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго ООН", – говорится в заявлении госсекретаря США.
По словам Помпео, состоятельные россияне, большинство из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов через Кипр и Мальту, что привело к проблемам на внутренних рынках и к распространению коррупции в упомянутых странах.

Госсекретарь добавил, что в Греции Москва пытается своими действиями, в частности, вмешиваться во внутренние религиозные вопросы.
"Этот список можно продолжать. Все эти действия наглядно показывают, что если кто-то играет в политические игры и пытается остановить прогресс в региональных конфликтах, это Россия, которая действует только для продвижения собственных интересов в ущерб всему региону",– сообщил Помпео.