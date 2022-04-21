09:59 21 апреля Киев, Украина





«Для китайских компаний создаются огромные ниши, которые освобождаются зарубежными компаниями на российском рынке. Мы сформировали наши потребности по секторам, передали китайским коллегам. Работаем по этому направлению, потому что, действительно, это создает колоссальные шансы для укрепления позиций китайских компаний здесь», — сказал Носов на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР. Российские власти передали Пекину список секторов рынка, на которых появились вакантные места из-за ухода западных компаний из страны после начала войны в Украине. Как рассказал директор департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Минпромторга РФ Сергей Носов, китайские власти получили данные о российских потребностях в различных экономических нишах и могут заменить западных производителей, сообщает ТАСС.«Для китайских компаний создаются огромные ниши, которые освобождаются зарубежными компаниями на российском рынке. Мы сформировали наши потребности по секторам, передали китайским коллегам. Работаем по этому направлению, потому что, действительно, это создает колоссальные шансы для укрепления позиций китайских компаний здесь», — сказал Носов на заседании депутатской группы по связям с парламентом КНР.



/>Россия призывает китайские компании инвестировать в страну, добавил он, и локализовывать производство в стране.



С начала вторжения России в Украину Китай придерживается нейтральной позиции в отношении войны РФ против Украины, не выражая осуждения Москвы. Однако Пекин не торопится активно помогать Москве преодолевать западные санкции.



Как сообщала NYT, Москва просила о помощи экономике, которая оказалась под санкциями с конфискацией резервов, заморозкой активов банков, торговой блокадой и оборвавшей поставкой товаров. Пекин ответил на это покупкой российской нефти со скидкой $30 долларов за баррель. Позже министерство иностранных дел КНР рекомендовало крупнейшим нефтегазовым компаниям страны - Sinopec, China National Petroleum Corp (CNPC) и China National Offshore Oil Corp (CNOOC) — не торопиться с инвестициями в российские активы.



В отношении российского газа Пекин также потребовал крупных скидок. Sinopec and PetroChina вели переговоры о покупке в России спотовых партий российского сжиженного газа при условии, что им будет предоставлен глубокий дисконт, сообщал Bloomberg.