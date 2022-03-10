Россия признала, что в Украине воюют призывники. Всего четыре дня назад Путин это отрицал

18:11 09 Март Киев, Украина

Минобороны РФ признало участие военнослужащих срочной службы в так называемой "спецоперации" в Украине.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — заявили в Минобороны.





Об участии срочников в войне в Украине стало известно с самого ее начала, однако власти РФ это отрицали. Президент Владимир В ведомстве утверждают, что «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», однако несколько были захвачены в плен.Об участии срочников в войне в Украине стало известно с самого ее начала, однако власти РФ это отрицали. Президент Владимир Путин утверждал, в частности, что «в этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники», а «призывников нет ни одного».

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