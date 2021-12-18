Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией до лета

10:13 13 Апрель Киев, Украина

Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в Турции и Танзании, правительство России приняло решение приостановить авиасообщение с этими странами.

Чартерное и регулярное авиасообщение будет приостановлено с 15 апреля по 1 июня.



Об этом сообщают РосСМИ.

«Мы приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении, с 15 апреля по 1 июня», — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она отметила, что из этого правила будет два исключения: рейсы, которые будут забирать российских туристов домой, и связанные со строительством АЭС «Аккую».



Также под запрет попали и рейсы в Танзанию, где расположено популярное туристическое направление — остров Занзибар. Такое решение приняли из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в этих странах.



В Турции в последнее время активно растет количество новых зараженных коронавирусом. С начала апреля оно превышает 40 тысяч новых больных в сутки, а иногда и 50 тысяч. Всего в стране за все время пандемии выявили более 3,8 миллиона случаев заражения. Почти 40 тысяч человек умерли от болезни.