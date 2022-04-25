Россия: при отказе от прохождения вакцинации, работодатель должен отстранить работника без сохранения зарплаты

12:41 24 июля Киев, Украина

Ежедневный прирост инфицированных коронавирусом в России и смертности от осложнений, вызванных вирусом, вынудили российских работодателей пойти на крайние меры.

Работодатель должен будет отстранить от работы сотрудников без сохранения зарплаты, если те не предоставят документ о вакцинации к указанному сроку или не будет иметь уважительных причин не вакцинироваться. Также рекомендуется перевести работника на удаленку, если есть такая возможность.

Об этом говорится в документе, подготовленном Минтруда и Роспотребнадзора.



При этом работодатели смогут дать сотрудникам, вакцинирующимся от ковида, дополнительные оплачиваемые дни отдыха, говорится в заявлении.



Работодателям следует проводить разъяснения о вакцинации против COVID-19 с работниками. Количество переболевших и вакцинированных в коллективе должно быть не менее 80% для стабилизации ситуации с ковидом, считают в Минтруда.