Россия прекратила действие Меморандума по "открытой суше" с США

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума об «открытой суше» с США, который предусматривал свободное передвижение дипломатов РФ и США по территории двух государств.
Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.
Это решение ожидалось с апреля, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров вспоминал этот шаг как часть ответа Москвы после того, как Соединенные Штаты выслали 10 российских дипломатов из-за вероятного вмешательства в выборы и других злонамеренных действий.
Меморандум "О понимании по открытой суши" 1992 года был подписан после распада Советского Союза, он предусматривал отмену закрытых территорий на территории двух стран и разрешал дипломатам путешествовать без получения специального разрешения.
Это решение ожидалось с апреля, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров вспоминал этот шаг как часть ответа Москвы после того, как Соединенные Штаты выслали 10 российских дипломатов из-за вероятного вмешательства в выборы и других злонамеренных действий.
Меморандум "О понимании по открытой суши" 1992 года был подписан после распада Советского Союза, он предусматривал отмену закрытых территорий на территории двух стран и разрешал дипломатам путешествовать без получения специального разрешения.
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