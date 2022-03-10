Россия прекратила действие Меморандума по "открытой суше" с США

15:04 11 Июнь Киев, Украина





Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума об «открытой суше» с США , который предусматривал свободное передвижение дипломатов РФ и США по территории двух государств.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.



Это решение ожидалось с апреля, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров вспоминал этот шаг как часть ответа Москвы после того, как Соединенные Штаты выслали 10 российских дипломатов из-за вероятного вмешательства в выборы и других злонамеренных действий.



Меморандум "О понимании по открытой суши" 1992 года был подписан после распада Советского Союза, он предусматривал отмену закрытых территорий на территории двух стран и разрешал дипломатам путешествовать без получения специального разрешения.