Россия предупредила США о проведении ядерных учений

10:29 26 октября Киев, Украина





российские ядерные учения "Гром" обычно предполагают масштабные маневры стратегических ядерных сил, включая запуски боевых ракет. Официальные лица США ожидали ежегодных учений несколько недель, но только недавно получили уведомления из россии об их проведении. Рф сообщила США о начале своих ежегодных ядерных учений, включающих запуски ракет, способных нести ядерное оружие, пишет пресс- служба Пентагона российские ядерные учения "Гром" обычно предполагают масштабные маневры стратегических ядерных сил, включая запуски боевых ракет. Официальные лица США ожидали ежегодных учений несколько недель, но только недавно получили уведомления из россии об их проведении.

Учения представляют собой потенциальный вызов Соединенным Штатам и их союзникам, поскольку президент россии владимир путин пытается «замести следы» после озвученных им угроз о применении ядерного оружия для защиты россии в ее проваливающемся вторжении в Украину.



Представитель Государственного департамента Нед Прайс подчеркнул важность соблюдения требований к уведомлению о проведении учений.

«Хотя россия осуществляет ничем неспровоцированную агрессию, используя безответственную ядерную риторику, эти меры уведомления гарантируют, что мы не будем застигнуты врасплох, и снижают риск неправильного восприятия», — сказал Прайс.

российские учения "Гром" по времени частично совпадают с ядерными учениями НАТО "Устойчивый полдень", которые проходят с 17 по 30 октября в северо-западной части Европы, в которых участвуют 14 стран.

В последний раз россия проводила ядерные учения в феврале, накануне своего полномасштабного вторжения в Украину .