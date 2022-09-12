Россия предложила Индии «существенные скидки» на нефть

11:46 12 сентября Киев, Украина





«Существенные скидки» от россии будут еще больше, чем от Ирака в последние два месяца,



Из-за этого россия опустилась на третье место в списке крупнейших поставщиков нефти в Индию, обеспечивая 18,2% импорта страны. Вперед вышли Саудовская Аравия (20,8%) и Ирак (20,6%).



При этом чиновники в Нью-Дели считают, что, даже несмотря на скидки, Индии стоит увеличить поставки нефти из россии. Они объясняют это «нестабильной внутренней ситуацией в Ираке», который стал одним из главных поставщиков топлива для страны.



Между тем страны «Большой семерки» приняли решение о введении потолка цен на российскую нефть и добиваются, чтобы к нему присоединились Индия и Китай. Цель инициативы Запада — лишить россию финансов на продолжение войны в Украине. Согласно достигнутой договоренности, потолок цен для российской нефти заработает 5 декабря этого года, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023-го. Если цена по контракту будет выше установленной, страховать перевозку нефти будет запрещено.



Запад старается привлечь к инициативе Индию — второго по величине импортера нефти в мире. Однако пока это ему не удается. Россия готова поставлять топливо в Индию по еще более низким ценам, чем сейчас, но в обмен просит Нью-Дели отказаться от поддержки инициативы «Большой семерки» о введении потолка цен на нефть.«Существенные скидки» от россии будут еще больше, чем от Ирака в последние два месяца, пишет Business Standard со ссылкой на источники среди индийских чиновников. С июля Ирак поставляет нефть в среднем на 9 долларов дешевле, чем российское топливо. В то же время скидки от россии снижаются: если в мае они достигали 16 долларов при цене 110 долларов за баррель, то в августе дисконт сократился до 6 долларов.Из-за этого россия опустилась на третье место в списке крупнейших поставщиков нефти в Индию, обеспечивая 18,2% импорта страны. Вперед вышли Саудовская Аравия (20,8%) и Ирак (20,6%).При этом чиновники в Нью-Дели считают, что, даже несмотря на скидки, Индии стоит увеличить поставки нефти из россии. Они объясняют это «нестабильной внутренней ситуацией в Ираке», который стал одним из главных поставщиков топлива для страны.Между тем страны «Большой семерки» приняли решение о введении потолка цен на российскую нефть и добиваются, чтобы к нему присоединились Индия и Китай. Цель инициативы Запада — лишить россию финансов на продолжение войны в Украине. Согласно достигнутой договоренности, потолок цен для российской нефти заработает 5 декабря этого года, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023-го. Если цена по контракту будет выше установленной, страховать перевозку нефти будет запрещено.Запад старается привлечь к инициативе Индию — второго по величине импортера нефти в мире. Однако пока это ему не удается.

«Любые искусственные изменения в установленном глобальном ценовом механизме могут иметь непредвиденные последствия позже. Индия продолжит взвешивать свои варианты», — отметил источник Business Standard.

До войны в Украине Индия закупала у россии всего 1% сырой нефти, но после бойкота Европы, отказавшейся покупать российское топливо, москва переориентировала поставки в Азию. В апреле россия обеспечивала уже 8% импорта сырой нефти Индии, в мае — 14%, а в июне — 18%. С июля российские поставки начали падать из-за скидок Ирака. Тем не менее, согласно данным Vortexa, в августе россия ежедневно отправляла в Индию 738 024 барреля.