Россия предала армянский народ - Шарль Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель, комментируя военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил, что россия предала армянский народ.
Об этом он сказал в интервью Euronews.
В то же время он подчеркнул, что ответная реакция взамен была со стороны Европейского Союза.
Также президент Евросовета добавил, что Азербайджан "должен проявить добрую волю, добросовестность в обязательстве с необходимым мониторингом со стороны международного сообщества защитить права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, включая армянское население".
Также президент Евросовета добавил, что Азербайджан "должен проявить добрую волю, добросовестность в обязательстве с необходимым мониторингом со стороны международного сообщества защитить права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, включая армянское население".
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