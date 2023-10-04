Россия предала армянский народ - Шарль Мишель

08:39 04 октября Киев, Украина

Президент Европейского совета Шарль Мишель, комментируя военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил, что россия предала армянский народ.

Об этом он сказал в интервью Euronews.

"Одно сейчас точно, и никто не может этого не увидеть. россия изменила армянскому народу, и россия выразила желание иметь присутствующих солдат, чтобы гарантировать эти соглашения о стабильности и безопасности. И мы видим, что эта военная операция была начата без малейшей реакции со стороны россии, которая была на местах...", - сказал Мишель.

В то же время он подчеркнул, что ответная реакция взамен была со стороны Европейского Союза.



Также президент Евросовета добавил, что Азербайджан "должен проявить добрую волю, добросовестность в обязательстве с необходимым мониторингом со стороны международного сообщества защитить права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, включая армянское население".