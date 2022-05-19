россия потеряла новый военный спутник «Космос-2555» - NORAD

11:45 19 мая Киев, Украина

Спутник военного назначения «Космос 2555», запущенный 29 апреля в интересах минобороны на ракете-носителе легкого класса «Ангара-1.2», сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Об этом сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

18 мая эксперт Виталий Егоров сказал, что «Космос-2555» может сгореть в атмосфере уже в ближайшие часы.

«Думаю, падение (спутника) — вопрос нескольких часов. Может быть, уже», — говорил Егоров.

«Космос-2555» был запущен 29 апреля. На выводившей аппарат на орбиту ракете-носителе был размещен знак рашистов "Z" — символ российского военного вторжения в Украину. Об успешном запуске спутника с космодрома Плесецк сообщило российское министерство обороны. Утверждалось, что с ним поддерживается связь, его телеметрические и бортовые системы работают нормально и он выведен на целевую орбиту. Однако независимые наблюдатели отметили, что спутник не подает радиосигналы и не удерживается на орбите. Роскосмос предпринял попытки скорректировать его траекторию, но безуспешно.



В условиях войны в Украине российская армия остро нуждается в военных спутниках для получения разведданных. У рф почти не осталось спутников оптического наблюдения на орбите. А у тех, которые еще летают, заканчивается срок службы. При этом создание и запуск новых аппаратов тормозят санкции.