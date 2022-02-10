Россия "покидает" открытое небо

12:23 19 Май Киев, Украина

19 мая Госдума России анонсировала окончательное решение о выходе из договора по открытому небу (ДОН), соответствующий законопроект подписал Владимир Путин.

Данное решение было принято единогласно, сообщает ТАСС.



Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.



Окончательный выход из договора произойдет ориентировочно в декабре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.