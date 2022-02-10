Россия "покидает" открытое небо

12:23 19 Май Киев, Украина

19 мая Госдума России анонсировала окончательное решение о выходе из договора по открытому небу (ДОН), соответствующий законопроект подписал Владимир Путин.
 
Данное решение было принято единогласно, сообщает ТАСС.

Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Окончательный выход из договора произойдет ориентировочно в декабре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
"После того, как закон, как я надеюсь, будет принят и затем, как я надеюсь, одобрен в Совете Федерации, он поступает на подпись президенту. И после подписания мы, МИД, должны передать... хранителям договора - Венгрии и Канаде - ноту, уведомление о том, что такое решение принято, и Россия покидает договор. Со дня этой ноты начинается отсчет шестимесячного периода до того, как страна считается официально покинувшей договор", - сказал Рябков.