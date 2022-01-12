Россия подрывает поставки газа в Европу на фоне противостояния с Украиной - МЭА

15:49 12 Январь Киев, Украина

Россия способствует недопоставке природного газа в Европу, заявил в среду глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, отметив, что это происходит на фоне противостояния между Москвой и Западом из-за Украины.



Базирующееся в Париже МЭА, орган по надзору за энергетикой развитых стран, предупредил, что высокие цены на энергоносители и проблемы потребителей, вызванные газовым кризисом, обуславливают введение обязательных квот на хранение для европейских компаний в будущем.

«Мы считаем, что поведение России создает сильную напряженность на европейских газовых рынках», — сказал Бироль журналистам, отметив, что «сегодня низкие потоки российского газа в Европу совпадают с усилением геополитической напряженности вокруг Украины».

По словам Бироля, российская газовая компания «Газпром» сократила экспорт в Европу на 25% в годовом исчислении в четвертом квартале 2021 года, несмотря на высокие рыночные цены и сокращение спотовых продаж, в то время как другие экспортеры увеличили их.

«Текущий дефицит хранилищ в Европейском союзе во многом связан с «Газпромом. Низкий уровень хранилищ на объектах компании в ЕС составляет половину дефицита хранилищ в ЕС, хотя объекты Газпрома составляют лишь 10% от общей емкости хранилищ в ЕС», — добавил он.

Экспорт российских энергоресурсов находится в центре внимания на фоне противостояния между Россией и Западом, поскольку Россия наращивает свое военное присутствие вблизи соседней Украины, которая пытается наладить более тесные связи с НАТО.

Некоторые законодатели Европейского Союза обвинили Россию, которая поставляет более 30% природного газа в блок, в использовании кризиса в качестве рычага воздействия, пока Россия и НАТО проводят переговоры в Брюсселе в среду.

Москва это опровергла, а «Газпром» заявил, что полностью выполнил европейские контракты.

Тем не менее Бироль сказал, что Россия могла бы увеличить поставки в Европу как минимум на одну треть за счет избыточных резервных мощностей, что эквивалентно 10% среднемесячного потребления газа в ЕС или полного судна СПГ каждый день по коммерчески доступным трубопроводам.