Россия: подросток расстрелял людей на остановке

21:24 12 Октябрь Киев, Украина





Об этом сообщают местные и федеральные СМИ РФ.



Инцидент произошел около четырех часов дня в поселке Большеорловское Борского района, когда к остановке подошел автобус. Власти подтвердили, что трое мужчин были убиты, три женщины получили ранения и были госпитализированы, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом.



В Нижегородской области подросток из ружья расстрелял людей на автобусной остановке, после чего скрылся с места преступления.Об этом сообщают местные и федеральные СМИ РФ.Инцидент произошел около четырех часов дня в поселке Большеорловское Борского района, когда к остановке подошел автобус. Власти подтвердили, что трое мужчин были убиты, три женщины получили ранения и были госпитализированы, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом.

По предварительным данным, стрелявшего зовут Данил Монахов, ему 18 лет. Мотивы его действий пока не ясны. Как пишет “Нижний Новгород онлайн” со ссылкой на одного из очевидцев, Монахов утром приехал из Нижнего Новгорода к своей бабушке (она оказалась среди раненых) они поругались, после чего Монахов выстрелил в нее, а затем убил пришедшего на шум соседа, после чего пошел на остановку, где продолжил стрельбу. Другой очевидец рассказал, что стрелявший целился в прохожих, а в автобус дробь попала случайно.

Подозреваемому удалось скрыться. Милиция опубликовала ориентировку на стрелявшего. В ней говорится, что у Монахова с собой есть два гладкоствольных ружья и около 40 патронов и что он может передвигаться на автомобиле KIA.