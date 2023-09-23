Россия планирует увеличить расходы на оборону до 6% ВВП в 2024 году

18:17 22 сентября Киев, Украина

На фоне войны против Украины в следующем году власти россии планируют увеличить расходы на оборону до 6% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.





По данным издания, в частности, планируется установить расходы на оборону на уровне 6% ВВП россии в 2024 году против 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.



Согласно драфтовому документу, который правительство рф обсудит в пятницу 22 сентября, расходы на оборону возрастут до 10,8 триллиона рублей (112 миллиардов долларов США) в 2024 году с 6,4 триллиона рублей (66 миллиардов долларов США) в текущем году.



Прогнозируемый оборонный бюджет будет втрое больше по сравнению с 3,6 триллиона рублей (37,4 миллиарда долларов США), выделенными в 2021 году, в последний год перед тем, как президент рф владимир путин начал вторжение в Украину в феврале 2022 года.



Ожидается, что расходы на засекреченные статьи бюджета возрастут почти вдвое, до 11,1 триллиона рублей с 6,5 триллиона в 2023 году. Это будет составлять 30% общих бюджетных расходов, удвоив тайную долю с исторического минимума в 14,9% в 2021 году, отмечает издание. Об этом сообщает Bloomberg, ознакомившись с проектом бюджетных планов россии на 2024 год.По данным издания, в частности, планируется установить расходы на оборону на уровне 6% ВВП россии в 2024 году против 3,9% в 2023 году и 2,7% в 2021 году.Согласно драфтовому документу, который правительство рф обсудит в пятницу 22 сентября, расходы на оборону возрастут до 10,8 триллиона рублей (112 миллиардов долларов США) в 2024 году с 6,4 триллиона рублей (66 миллиардов долларов США) в текущем году.Прогнозируемый оборонный бюджет будет втрое больше по сравнению с 3,6 триллиона рублей (37,4 миллиарда долларов США), выделенными в 2021 году, в последний год перед тем, как президент рф владимир путин начал вторжение в Украину в феврале 2022 года.Ожидается, что расходы на засекреченные статьи бюджета возрастут почти вдвое, до 11,1 триллиона рублей с 6,5 триллиона в 2023 году. Это будет составлять 30% общих бюджетных расходов, удвоив тайную долю с исторического минимума в 14,9% в 2021 году, отмечает издание.

"В случае принятия российского бюджета в этой редакции, в следующем году расходы на оборону в рф превысят социальные расходы даже в то время, когда Кремль готовится к президентским выборам в марте 2024 года и когда экономика страны находится под давлением беспрецедентных международных санкций", — говорится в статье.

В то же время, несмотря на рост расходов на войну и влияние санкций, правительство рф прогнозирует поступления в размере более 35 триллионов рублей, что на 22% больше, чем в 2023 году, а дефицит бюджета сократится вдвое до 0,9% ВВП в 2024 году с 1,8 % в этом году. Также российские власти ожидают, что дефицит продолжит сокращаться до 0,4% ВВП в 2025 году.