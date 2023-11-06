Россия планирует создать военную базу в восточной Ливии, угрожая Европе

Согласно сообщению Bloomberg, россия планирует создать военно-морскую базу в восточной части Ливии с целью установить свое присутствие на южной границе Европы, расширить контроль и следить за Евросоюзом.
Информация об этом сотрудничестве между россией и Ливией начала появляться после визита генерала Халифы Хафтара в москву, где он встречался с российским президентом владимиром путиным 28 сентября. Согласно данным Bloomberg, Хафтар готов предоставить россии несколько авиабаз и дать разрешение на постоянное базирование российских военных кораблей в порту Тобрука.
Хафтар контролирует значительное количество нефтяных объектов в Ливии, которая обладает около 40% нефтяных запасов всей Африки. В обмен на военную поддержку, включая системы противовоздушной обороны и подготовку пилотов и спецназовцев, необходимых для сопротивления правительственным силам, россии обещают предоставить несколько авиабаз, где в настоящее время размещены военизированные формирования, такие как ЧВК Вагнер.
Бывший спецпосланник США в Ливии Джонатан Уайнер отметил, что подобное развитие событий представляет серьезную угрозу и вызывает беспокойство в Соединенных Штатах. США долгое время стремились ограничить влияние россии в регионе Средиземного моря и рассматривают этот ход россии как попытку приблизиться к северной части Африки и Европы.
Информация об этом сотрудничестве между россией и Ливией начала появляться после визита генерала Халифы Хафтара в москву, где он встречался с российским президентом владимиром путиным 28 сентября. Согласно данным Bloomberg, Хафтар готов предоставить россии несколько авиабаз и дать разрешение на постоянное базирование российских военных кораблей в порту Тобрука.
Хафтар контролирует значительное количество нефтяных объектов в Ливии, которая обладает около 40% нефтяных запасов всей Африки. В обмен на военную поддержку, включая системы противовоздушной обороны и подготовку пилотов и спецназовцев, необходимых для сопротивления правительственным силам, россии обещают предоставить несколько авиабаз, где в настоящее время размещены военизированные формирования, такие как ЧВК Вагнер.
Бывший спецпосланник США в Ливии Джонатан Уайнер отметил, что подобное развитие событий представляет серьезную угрозу и вызывает беспокойство в Соединенных Штатах. США долгое время стремились ограничить влияние россии в регионе Средиземного моря и рассматривают этот ход россии как попытку приблизиться к северной части Африки и Европы.
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