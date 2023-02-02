Россия перестала быть надежным экспортером оружия - британская разведка

15:21 02 февраля Киев, Украина

Роль россии как надежного экспортера вооружений, скорее всего, подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

“Еще до вторжения доля россии на международном рынке вооружений уменьшалась. Теперь же, столкнувшись с противоречивыми требованиями, россия почти наверняка предпочтет развертывание вновь вооружений собственными силами в Украине, а не снабжение их партнеров-экспортеров”, — говорится в сообщении британских разведчиков.

По данным британской разведки, дефицит комплектующих, вероятно, влияет на производство оборудования на экспорт, например бронетехники, ударных вертолетов и систем противовоздушной обороны.



Кроме того, способность россии обеспечивать поддержку существующих экспортных контрактов, таких как снабжение запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно подорвана по меньшей мере в течение следующих трех-пяти лет, отметили британские разведчики.