Россия перестала быть надежным экспортером оружия - британская разведка

Роль россии как надежного экспортера вооружений, скорее всего, подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
По данным британской разведки, дефицит комплектующих, вероятно, влияет на производство оборудования на экспорт, например бронетехники, ударных вертолетов и систем противовоздушной обороны.
Кроме того, способность россии обеспечивать поддержку существующих экспортных контрактов, таких как снабжение запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно подорвана по меньшей мере в течение следующих трех-пяти лет, отметили британские разведчики.
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