Россия ответственна за все смерти на Донбассе — США в ОБСЕ

14:52 12 февраля Киев, Украина

Временный руководитель миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявила, что Российская Федерация начавшая и продолжающая подпитывать вооруженный конфликт на Донбассе, ответственна за все смерти на Востоке Украины.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о нарушениях режима прекращения огня на востоке Украины. На прошлой неделе наблюдался короткий период относительной тишины, который был нарушен всплеском - до 349 нарушений, зафиксированных между 5 и 7 февраля. К счастью, жертв среди гражданского населения в 2021 году меньше, чем за это время в прошлом году, однако можно и нужно делать больше. Только за прошлую неделю минимум двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Россия несет ответственность за погибших и искалеченных в конфликте, который разожгла и подпитывает", - заявила Остриен.

Американский дипломат добавила, что рост насилия в течение прошлых выходных на Донбассе показал, что "Россия способна управлять уровнем насилия в Украине, когда этого захочет".

"И это - очевидное напоминание того, что Россия контролирует конфликт в Украине. Это также подчеркивает необходимость выполнения Минских договоренностей, начиная с вывода Россией ее военной техники и прекращения поддержки вооруженных формирований, марионеток и других групп", - заявила Остриен.

Представительница США при ОБСЕ призвала Россию продемонстрировать политическую волю в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.