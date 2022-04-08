Россия отправила миротворцев в Армению

Подписанный документ о перемирии в Нагорном Карабахе между Россией, Арменией и Азербайджаном предусматривает размещение миротворцев РФ на территории Нагорного Карабаха, которые будут следить за соблюдением договоренностей.
Самолет с офицерами командования российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе уже прибыл в Армению.
Эту информацию сообщили в Министерстве обороны РФ.
В сообщении говорится, что российский военно-транспортный самолет ИЛ-76 приземлился в аэропорту Эребуни.
На данный момент идет подготовка к прибытию российских военно-транспортных самолетов с подразделениями 15-й миротворческой бригады.
В соответствии с договоренностями между Арменией, Азербайджаном и Россией, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят:
- 1960 российских миротворцев;
- 90 бронетранспортеров;
- 380 военных и специальных автомобилей.
15-я отдельная мотострелковая бригада составляет основу миротворческого контингента.
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