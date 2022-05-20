россия оставила Финляндию без газа

15:03 20 мая Киев, Украина

Русский Газпром объявил о прекращении поставок газа финской компании Gasum с 7:00 утра 21 мая за отказ оплачивать рублями.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Импорт природного газа из России по контракту на поставку Gasum будет прекращен в субботу, 21 мая в 07.00", - пишет компания.

Соответствующее сообщение от "дочки" Газпрома, "Газпром экспорта", компания получила днем в пятницу.

"Начиная с завтрашнего дня [21 мая] и в предстоящем летнем сезоне, Gasum будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников через трубопровод Balticconnector [соединяющий Финляндию и Эстонию]", – заявили в компании.

Генеральный директор Gasum Мика Вильянен заявил, что "очень досадно", что поставки по контракту прекращаются, но компания была готова к такому сценарию и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, сможет обеспечить всех потребителей газом в ближайшие месяцы.



Ранее компания отказалась платить за российский газ рублями, чем отвергла новый кремлевский механизм.



Таким образом, Финляндия присоединилась к Польше и Болгарии, поставки газа которым Россия выключила еще в апреле по той же причине – неоплате в рублях.