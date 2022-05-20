россия оставила Финляндию без газа

Русский Газпром объявил о прекращении поставок газа финской компании Gasum с 7:00 утра 21 мая за отказ оплачивать рублями.
Об этом сообщается на сайте компании.
Соответствующее сообщение от "дочки" Газпрома, "Газпром экспорта", компания получила днем в пятницу.
Генеральный директор Gasum Мика Вильянен заявил, что "очень досадно", что поставки по контракту прекращаются, но компания была готова к такому сценарию и при условии, что не будет сбоев в газотранспортной сети, сможет обеспечить всех потребителей газом в ближайшие месяцы.
Ранее компания отказалась платить за российский газ рублями, чем отвергла новый кремлевский механизм.
Таким образом, Финляндия присоединилась к Польше и Болгарии, поставки газа которым Россия выключила еще в апреле по той же причине – неоплате в рублях.
Ранее компания отказалась платить за российский газ рублями, чем отвергла новый кремлевский механизм.
Таким образом, Финляндия присоединилась к Польше и Болгарии, поставки газа которым Россия выключила еще в апреле по той же причине – неоплате в рублях.
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