Россия оштрафовала Google и Meta на рекордные 125 млн долларов за запрещенный контент

14:28 25 Декабрь Киев, Украина

В последние годы Россия оказывает давление на западных гигантов социальных сетей: президент Владимир Путин заявил, что эти компании становятся столь же влиятельными, как и избранные правительства.

Москва неоднократно подавала против них судебные иски за то, что они якобы не модерировали их контент должным образом и вмешивались в дела страны.

Но пока штрафы материнской компании Facebook-Meta и Google достигли десятков миллионов рублей, а не миллиардов.

Однако в пятницу суд Москвы оштрафовал Google на рекордные 7,2 миллиарда рублей (98 миллионов долларов), в то время как Meta (ранее Facebook) получила штраф в 1,9 миллиарда рублей (27 миллионов долларов) за неоднократные попытки удалить незаконный контент.

«Впервые российский суд наложил штрафы, которые составляют часть годовой выручки этих компаний в России», - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Регулирующий орган заявил, что Google и Meta "проигнорировали многочисленные требования" удалить материалы, разжигающие религиозную ненависть и пропагандирующие взгляды "экстремистских и террористических организаций", среди других нарушений.

В течение последних нескольких лет российское правительство под предлогом защиты несовершеннолетних и борьбы с экстремизмом подавляло инакомыслие и контролировало российский сегмент Интернета.

Он также начал разработку так называемого суверенного Интернета, который может работать независимо.

Критики Кремля обвинили власти в том, что они затыкают рот независимым СМИ, заявляя, что теперь правительство сосредотачивается на Интернете, который считается последним оплотом свободы слова в России.

Западные медиа-гиганты отрицают какие-либо нарушения в прошлом.

«Мы изучим судебные документы, а затем примем решение о дальнейших действиях», - сообщили в пресс-службе Google. От Меты не последовало никаких комментариев.

В четверг Twitter был наложен последний штраф в размере трех миллионов рублей (40 000 долларов) после того, как весной власти начали ограничивать его услуги.

Напомним, в преддверии сентябрьских парламентских выборов российский государственный орган по надзору за СМИ заблокировал множество веб-сайтов, связанных с находящимся в заключении критиком Кремля Алексеем Навальным, чьи организации объявлены вне закона в России как «экстремистские».

Регулирующий орган также приказал Google и Apple удалить приложение, посвященное кампании Навального «Умное голосование», которое сообщало сторонникам, за кого голосовать, чтобы сместить политиков, ориентированных на Кремль.

Российский медиа-регулятор также заблокировал десятки веб-сайтов, связанных с Навальным.

Во время протестов в поддержку Навального прошлой зимой российские власти обвинили платформы, в том числе YouTube и Twitter от Google, во вмешательстве во внутренние дела России, не удалив посты, призывающие людей присоединиться к митингам.

Путин в то время жаловался, что крупные технологические компании конкурируют с государством.

Россия уже заблокировала ряд веб-сайтов, которые отказались сотрудничать с властями, например, видеоплатформу Dailymotion и LinkedIn.

В рамках широких усилий по подчинению иностранных социальных сетей своему контролю Россия в сентябре запретила шесть основных провайдеров VPN, включая Nord VPN и Express VPN.

Россия также приняла новый закон, требующий, чтобы смартфоны, компьютеры и другие гаджеты, продаваемые в стране, поставлялись с предустановленным отечественным программным обеспечением и приложениями.