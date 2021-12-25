Россия оштрафовала Google и Meta на рекордные 125 млн долларов за запрещенный контент

В последние годы Россия оказывает давление на западных гигантов социальных сетей: президент Владимир Путин заявил, что эти компании становятся столь же влиятельными, как и избранные правительства.
Москва неоднократно подавала против них судебные иски за то, что они якобы не модерировали их контент должным образом и вмешивались в дела страны.
Но пока штрафы материнской компании Facebook-Meta и Google достигли десятков миллионов рублей, а не миллиардов.
Однако в пятницу суд Москвы оштрафовал Google на рекордные 7,2 миллиарда рублей (98 миллионов долларов), в то время как Meta (ранее Facebook) получила штраф в 1,9 миллиарда рублей (27 миллионов долларов) за неоднократные попытки удалить незаконный контент.
«Впервые российский суд наложил штрафы, которые составляют часть годовой выручки этих компаний в России», - говорится в заявлении Роскомнадзора.
Регулирующий орган заявил, что Google и Meta "проигнорировали многочисленные требования" удалить материалы, разжигающие религиозную ненависть и пропагандирующие взгляды "экстремистских и террористических организаций", среди других нарушений.
В течение последних нескольких лет российское правительство под предлогом защиты несовершеннолетних и борьбы с экстремизмом подавляло инакомыслие и контролировало российский сегмент Интернета.
Он также начал разработку так называемого суверенного Интернета, который может работать независимо.
Критики Кремля обвинили власти в том, что они затыкают рот независимым СМИ, заявляя, что теперь правительство сосредотачивается на Интернете, который считается последним оплотом свободы слова в России.
Западные медиа-гиганты отрицают какие-либо нарушения в прошлом.
«Мы изучим судебные документы, а затем примем решение о дальнейших действиях», - сообщили в пресс-службе Google. От Меты не последовало никаких комментариев.
В четверг Twitter был наложен последний штраф в размере трех миллионов рублей (40 000 долларов) после того, как весной власти начали ограничивать его услуги.
Напомним, в преддверии сентябрьских парламентских выборов российский государственный орган по надзору за СМИ заблокировал множество веб-сайтов, связанных с находящимся в заключении критиком Кремля Алексеем Навальным, чьи организации объявлены вне закона в России как «экстремистские».
Регулирующий орган также приказал Google и Apple удалить приложение, посвященное кампании Навального «Умное голосование», которое сообщало сторонникам, за кого голосовать, чтобы сместить политиков, ориентированных на Кремль.
Российский медиа-регулятор также заблокировал десятки веб-сайтов, связанных с Навальным.
Во время протестов в поддержку Навального прошлой зимой российские власти обвинили платформы, в том числе YouTube и Twitter от Google, во вмешательстве во внутренние дела России, не удалив посты, призывающие людей присоединиться к митингам.
Путин в то время жаловался, что крупные технологические компании конкурируют с государством.
Россия уже заблокировала ряд веб-сайтов, которые отказались сотрудничать с властями, например, видеоплатформу Dailymotion и LinkedIn.
В рамках широких усилий по подчинению иностранных социальных сетей своему контролю Россия в сентябре запретила шесть основных провайдеров VPN, включая Nord VPN и Express VPN.
Россия также приняла новый закон, требующий, чтобы смартфоны, компьютеры и другие гаджеты, продаваемые в стране, поставлялись с предустановленным отечественным программным обеспечением и приложениями.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии