Россия опустилась в рейтинге свободы прессы до уровня Афганистана

С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину свобода прессы в россии практически перестала существовать, считают эксперты международной организации «Репортеры без границ» (RSF).
В организации отметили, что с февраля 2022 года в стране идет зачистка медиапространства от любого инакомыслия: сайты независимых изданий блокируют, телеканалы лишают частот, многие СМИ признаны иноагентами.
Активная борьба со свободой слова началась во время пандемии коронавируса, когда была введена ответственность за публикацию «фейков». Новый импульс этому процессу придала война в Украине, а западные сакции вместе с экономикой страны также подорвали финансовую базу независимых медиа. Этот факт, а также цензура вынудили некоторые редакции закрыться, а журналистов сменить профессию или уехать из россии, добавили в RSF.
Согласно ежегодному отчету RSF стран по уровню свободы прессы, россия опустилась со 150-й на 155 строчку.
Теперь россия находится на одном уровне с Азербайджаном (154 место) и Афганистаном (156). По свободе прессы страну обогнали даже Беларусь(153) и Таджикистан (152). На много строчек выше оказались такие африканские государства, как Ливия (143), Сомали (140), Зимбабве (137), Руанда (136), Уганда (132) и другие.
Некоторые страны Африки смогли добиться свободы слова, как в развитых государствах. Например, Намибия (18 место) стоит в рейтинге рядом с Германией (16). Высокие строчки также занимают Гамбия (50), Сьерра-Леоне (46), Буркина-Фасо (41), Кот-д’Ивуар (37), ЮАР (35).
Лидерами рейтинга традиционно стали скандинавские страны. Первое место заняла Норвегия, второе — Дания, третье — Швеция. Следом идут Эстония, Финляндия, Ирландия, Португалия, Коста-Рика, Литва и Лихтенштейн.
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