Россия опустилась в рейтинге свободы прессы до уровня Афганистана

10:54 03 мая Киев, Украина

С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину свобода прессы в россии практически перестала существовать, считают эксперты международной организации «Репортеры без границ» (RSF).

В организации отметили, что с февраля 2022 года в стране идет зачистка медиапространства от любого инакомыслия: сайты независимых изданий блокируют, телеканалы лишают частот, многие СМИ признаны иноагентами.

«Официальный дискурс, транслируемый пропагандой, зачастую основан на конспирологических теориях и рассказах об исторической несправедливости по отношению к России», — говорится в публикации.

Активная борьба со свободой слова началась во время пандемии коронавируса, когда была введена ответственность за публикацию «фейков». Новый импульс этому процессу придала война в Украине, а западные сакции вместе с экономикой страны также подорвали финансовую базу независимых медиа. Этот факт, а также цензура вынудили некоторые редакции закрыться, а журналистов сменить профессию или уехать из россии, добавили в RSF.

Согласно ежегодному отчету RSF стран по уровню свободы прессы, россия опустилась со 150-й на 155 строчку.



Теперь россия находится на одном уровне с Азербайджаном (154 место) и Афганистаном (156). По свободе прессы страну обогнали даже Беларусь(153) и Таджикистан (152). На много строчек выше оказались такие африканские государства, как Ливия (143), Сомали (140), Зимбабве (137), Руанда (136), Уганда (132) и другие.



Некоторые страны Африки смогли добиться свободы слова, как в развитых государствах. Например, Намибия (18 место) стоит в рейтинге рядом с Германией (16). Высокие строчки также занимают Гамбия (50), Сьерра-Леоне (46), Буркина-Фасо (41), Кот-д’Ивуар (37), ЮАР (35).



Лидерами рейтинга традиционно стали скандинавские страны. Первое место заняла Норвегия, второе — Дания, третье — Швеция. Следом идут Эстония, Финляндия, Ирландия, Португалия, Коста-Рика, Литва и Лихтенштейн.